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动画《梦幻之星Online2 EPISODE ORACLE》今年10月播出

资讯 musquall 2019年07月15日 13:36

      在周日（7月14日）的“梦幻之星感谢祭2019”上，世嘉公布了TV版动画《梦幻之星Online2 EPISODE ORACLE（日语：PSO2 エピソード・オラクル）》的声优、制作人员等信息。


动画《梦幻之星Online2 EPISODE ORACLE》今年10月播出 资讯 第1张


动画主要制作人员如下：

监督：橘正纪
系列构成：大野木宽
角色设计：鲤川慎平
剧本：大野木宽、森田繁、浅沼文生
音响监督：木村绘理子
动画制作：GONZO
3DCG制作：Felix Film

动画主要声优如下：

动画《梦幻之星Online2 EPISODE ORACLE》今年10月播出 资讯 第2张

动画《梦幻之星Online2 EPISODE ORACLE》今年10月播出 资讯 第3张


亚修 cv 小野大辅
亚方 cv 下野纮
玛托伊 cv 佐藤聪美
锡安 cv 绪方惠美
杰诺 cv 木村良平
艾可 cv 日笠阳子
路沙 cv 樱井孝宏
哥德哈特 cv 飞田展男
梅尔冯席娜 cv 花泽香菜

      动画将于2019年10月起在东京MX、BS11等电视台放送，全25话。故事内容是将原作游戏的“EPISODE 1-3”重新整合的原创故事。

      游戏《梦幻之星Online2（日语：ファンタシースターオンライン2）》是由世嘉制作的一部游戏，是《梦幻之星Online》的续作。TV版动画《梦幻之星Online2 THE ANIMATION》于2016年1月7日至3月31日播放，全12话。动画剧情是与同一时期游戏内的“EPISODE 4”联动的原创故事，讲述玩家在游戏中的冒险故事。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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