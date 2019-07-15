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声优早见纱织加盟动画《鬼灭之刃》

资讯 musquall 2019年07月15日 11:48

      周六（7月13日），动画《鬼灭之刃》在其官方推特宣布，声优早见纱织将加盟动画。他将为蝴蝶忍（胡蝶しのぶ）配音。这名角色在周日凌晨播出动画中首次出场。

蝴蝶忍 cv 早见纱织

声优早见纱织加盟动画《鬼灭之刃》 资讯 第1张

      她是鬼杀队治疗设施“蝶屋”的主人，也是一名虫柱。她脸上总是带着笑容，精通毒理与药学、擅长毒杀鬼的女剑士。。

动画主要制作人员如下：

监督：外崎春雄
角色设计：松岛晃
次要角色设计：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花
剧本製作：ufotable
概念艺术：卫藤功二、矢中胜、竹内香纯、樺泽有里
摄影监督：寺尾优一
3D监督：西胁一树
色彩设计：大前祐子
编辑：神野学
音乐：梶浦由记、椎名豪
制作人：近藤光
动画制作：ufotable

动画之前公布的声优如下：

灶门炭治郎 cv 花江夏树
灶门禰豆子 cv 鬼头明里
我妻善逸 cv 下野紘
嘴平伊之助 cv 松冈禎丞
富冈义勇 cv 樱井孝宏
鳞泷左近次 cv 大冢芳忠
锖兔 cv 梶裕贵
真菰 cv 加隈亚衣
玄弥 cv 冈本信彦
产屋敷耀哉 cv 森川智之
案内役·黑发 cv 悠木碧
案内役·白发 cv 井泽诗织
钢铁冢 cv 浪川大辅
鎹鸦 cv 山崎巧
佛堂鬼 cv 绿川光
手鬼 cv 子安武人
鬼舞辻无惨 cv 关俊彦
沼之鬼 cv 木村良平
矢琶羽 cv 福山润
朱紗丸 cv 小松未可子
珠世 cv 坂本真綾
愈史郎 cv 山下大辉
响凯 cv 诹访部顺一
蝴蝶忍 cv 早见纱织

声优早见纱织加盟动画《鬼灭之刃》 资讯 第2张

      动画已经于4月6日起播出。

声优早见纱织加盟动画《鬼灭之刃》 资讯 第3张

      动画改编自吾峠呼世晴创作的同名漫画。漫画从2016年2月起在集英社杂志《周刊少年Jump》上连载，集英社在今年1月4日出版了漫画单行本第14卷。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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