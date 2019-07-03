剧场版《白箱》2020年上映

周二（7月2日），全新剧场版动画《白箱》开放了其官方网站。官方网站透露，这部剧场版动画将于2020年春季在日本上映。



官方网站首页贴出了一张由动画角色设计师关口可奈味创作的视觉图。这张视觉图上有主角宫森葵和一名新角色。





官方网站还公布了动画的主要制作人员和主要声优。



主要工作人员有：



原作：武藏野动画

监督：水岛努

系列构成：横手美智子

角色原案：PONKAN⑧（ぽんかん⑧）

角色设计·总作画监督：关口可奈味

美术监督：竹田悠介、垣堺司

色彩设计：井上佳津枝

3D监督：菅生和也

摄影监督：梶原幸代

特殊效果：加藤千惠

编辑：高桥步

音乐：滨口史郎

音乐制作：Imagine

制片：infinite

动画制作：P.A.WORKS

出品：剧场版《白箱》制作委员会



主要声优是：



宫森葵 cv 木村珠莉

安原绘麻 cv 佳村遥

坂木静香 cv 千菅春香

藤堂美沙 cv 高野麻美

今井绿 cv 大和田仁美



官方网站还宣布，TV版动画《白箱》将从7月4日22：00起在东京MX重播。



动画《白箱》是P.A.WORKS创作的一部原创动画。动画于2014年10月至2015年3月播出，全24话。





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