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Porno Graffiti、Qyoto将为动画《MIX》演唱新主题曲

资讯 musquall 2019年06月27日 10:50

      周三（6月26日）出版的小学馆杂志《周刊少年星期天》今年第30期透露，Porno Graffiti将为动画《MIX》演唱新片头主题曲，Qyoto将为动画演唱新片尾主题曲。

      目前，sumika为动画演唱片头曲《Equal》，Little Glee Monster为动画演唱片尾曲《君に届くまで》。

      动画已经于今年4月6日起每周六17：30在NTV和YTV播出。

Porno Graffiti、Qyoto将为动画《MIX》演唱新主题曲 资讯 第1张

Porno Graffiti、Qyoto将为动画《MIX》演唱新主题曲 资讯 第2张

动画之前公布的声优如下：

立花投马 cv 梶裕贵
立花走一郎 cv 内田雄马
立花音美 cv 内田真礼
大山春夏 cv 花泽香菜
立花英介 cv 高木涉
立花真弓 cv 井上喜久子
西村勇 cv 中尾隆圣
西村拓味 cv 奈良徹
三田亚里沙 cv 伊濑茉莉也
赤井辽 cv 西山宏太朗
三田浩树 cv 远藤大智
狗狗Punch cv 金光宣明

动画主要制作人员如下：

主要制作人：永井幸治
监督：渡部稳宽
系列构成：富冈淳广
角色设计：牧孝雄
音乐：住友纪人
原作：安达充《MIX》（小学馆《月刊少年星期天》连载）
动画制作：OLM
出品：读卖电视台、小学馆集英社Production

      故事设定在《棒球英豪》结束26年后的明青学园，两兄弟立花投马和立花走一郎再一次走向了棒球场。

      《棒球英豪》中的角色浅仓南也会在动画中登场，她依旧由日高范子配音。

Porno Graffiti、Qyoto将为动画《MIX》演唱新主题曲 资讯 第3张

      安达充于小学馆杂志《月刊少年星期天》2012年6月刊开始连载这部漫画，漫画单行本已出版13卷。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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