大久保笃作品《炎炎消防队》与《噬魂师》开始联合宣传

周三（6月26日），大久保笃的漫画作品《炎炎消防队》与《噬魂师》开始联合宣传。



在海报中，《炎炎消防队》的主角森罗日下部与《噬魂师》的主角玛卡一起身着消防员制服。森罗日下部的头盔显示，他们隶属于有《噬魂师》主角们所生活的城市死亡之城的消防队。



漫画《炎炎消防队》单行本第17卷将在7月17日发售。《噬魂师 完全版》单行本第1、2卷也将在7月12日发售。



由漫画改编而来的TV版动画《炎炎消防队》将从2019年7月5日（周五）25:25起在MBS・TBS系电视台“スーパーアニメイズム”中播出。





动画的本宣传片



动画长宣传片。



动画第二部先行宣传片



动画主要制作人员如下：



原作：大久保笃（讲谈社《周刊少年Magazine》连载）

监督：八濑祐树

系列构成：蓜岛岳斗

角色设计：守冈英行

副角色设计、总作画监督：小堺能夫

关键动画师：三轮和宏

主动画师：大梶博之、松浦力

色彩设计：佐藤直子

美术监督：高峰义人

美术设定：天田俊贵

撮影监督：元木洋介

编集：广濑清志

音响监督：明田川仁

音乐：末广健一郎

CG监督：日下大辅

VFX：大桥辽

动画制作：david production



动画主要声优如下：



森罗日下部 cv 梶原岳人

亚瑟·波义耳 cv 小林裕介

爱丽丝 cv M·A·O

茉希尾濑 cv 上条沙惠子

武久火绳 cv 铃村健一

秋樽樱备 cv 中井和哉

Joker cv 津田健次郎

维克多·利希特 cv 阪口大助

环古达 cv 悠木碧

李奥纳多·班兹 cv 楠大典

烈火星宫 cv 关智一

卡力姆·福拉姆 cv 兴津和幸

火焰·李 cv 日野聪

武能登 cv 小西克幸

普林赛斯火华 cv Lynn

透流岸理 cv 河西健吾

新门红丸 cv 宫野真守

相模屋绀炉 cv 前野智昭

JOKER cv 津田健次郎

维克多·李希特 cv 阪口大助





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