落合福嗣、大地叶、种崎敦美加盟动画《知晓天空之蓝的人啊》





以《我们仍未知道那天所看见的花的名字。》《心灵想要大声呼喊。》等作品而闻名的动画导演长井龙雪的最新剧场版动画《知晓天空之蓝的人啊》公开追加声优。

计划10月11日上映的《知晓天空之蓝的人啊》（日文：「空の青さを知る人よ」）的剧本依然与《未闻花名》和《心欲呼喊》的老搭档冈田磨里合作，角色设计与总作画监督则是田中将贺担任。故事讲述了被群山环绕的小城中，以音乐家为梦想的高二生“相生蓝”与姐姐“相生茜”以及茜的前男友不出名的吉他演奏家“金室慎之介”和从13年前穿越时空来到现在的18岁时的慎之介“しんの”之间不可思议的四角关系。

此次公开的追加声优有：与“相生茜”和“慎之介”同年级、单恋着茜的中村正道由落合福嗣配音、正道的独生子小大人中村正嗣由大地叶配音，“相生蓝”的同学大滝千佳由种崎敦美配音。

故事简介

13年前由于父母因事故丧生，姐姐茜放弃了与慎之介一同去东京，亲自抚养妹妹，而蓝一直因为这件事对姐姐抱有愧疚。在小城的音乐节上，被邀请参与的著名歌手的伴奏音乐家竟然就是多年来没有音信的慎之介。而同时在蓝的面前出现的“しんの”又吸引了她的爱慕……

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