动画《Fairy gone》第二阶段今年10月6日起开始播出，新片头曲解禁

周一（6月24日），TV版动画《Fairy gone》在其官方网站开始播出动画第二阶段的先行宣传片。这部宣传片也播放了由[K]NoW_NAME演唱的第二阶段的片头曲《STILL STANDING》。



这部动画是PA.WORKS的原创作品。动画于今年4月7日起开始播出，动画全长24话。



动画主要制作人员如下：



原作：Five fairy scholars

监督：铃木健一

系列构成、剧本：十文字青

角色原案、妖精原案：中田春弥

角色设计：清水贵子

美术监督：东润一

色彩设计：中野尚美

摄影监督：江间常高

3D监督：宍户光太郎、市川元成

编辑：广濑清志

音响监督：明田川仁

音响效果：上野励

音乐监制：(K)NoW_NAME

动画制作：P.A.WORKS



动画主要声优如下：



玛丽亚·诺埃尔 cv 市之濑加那

弗里·安达巴 cv 前野智昭

维罗妮卡·索恩 cv 福原绫香

沃尔夫兰·罗 cv 细谷佳正

克拉拉·基塞纳里亚 cv 诹访彩花

塞尔吉·托瓦 cv 中岛良树

奈恩·阿乌拉 cv 园崎未惠

达米安·卡尔梅 cv 子安武人

马可·贝尔伍德 cv 大冢芳忠

雷·道恩 cv 津田英三

莉莉·海涅曼 cv 种崎敦美

罗伯特·蔡斯 cv 冲野晃司

艾蕾诺亚·尼德 cv 小松未可子

奥兹·梅尔 cv 间宫康弘

格里夫·马萨 cv 津田健次郎

凯恩·迪斯塔罗尔 cv 麦人

阿克塞尔·拉布 cv 川田绅司

“Sweetie”比特·斯威特 cv 寿美菜子

帕特里西娅·波尔 cv 井口裕香

乔纳森·帕斯皮埃尔 cv 兴津和幸

比维·里斯卡 cv 江川央生

索菲 cv 伊藤静

施瓦茨·狄塞 cv 土师孝也

杰特·葛莱夫 cv 东地宏树

尤安·布里兹 cv 乃村健次

奇玛 cv 古贺葵





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