夏日狂欢，就来2019FACG8！爽更带感，嗨更劲爆！超好玩der

来啦来啦！第八届FACG动漫游戏文化节即将酷爽登陆福州海峡国际会展中心6月29日~30日（2天）开启你的夏日次元之旅！









各国二次元知名嘉宾齐聚一堂，知名IP豪华展商蓄势以待，众多coser、摄影师、lolita自由行和参赛选手纷至沓来，全国各地商家筹备数月，只为FACG8！更多样的动漫展摊，更多精心策划的舞台比拼，更有趣的互动环节，更二次元的游园区项目，更奢侈的痛车，只为让你体验到更原汁原味的动漫展！为了能更好地在FACG8畅玩，请务必仔细阅读这份战术手册！1、 购票须知本届漫展线上票务独家代理@Nyato喵特 购票戳↓https://www.nyato.com/manzhan/14837/官方淘宝购票戳↓https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-19158320964.7.544c4973Z9SNkL&id=595155199385









（购票时请小伙伴们注意门票的使用时间哦~）2、场刊游园祭每位入场的小伙伴都将获得一本玩转FACG8的战术手册-场刊，所有的嘉宾活动、赛事比拼及时间表，商家摊位亮点，场刊游园区项目皆有详细介绍！完成场刊活动还可以获得超级丰富的礼品！集齐6枚印章可参与抽奖，全部集齐还有额外奖励哟~大家可千万别错过啦！









舞台活动富含芬达舞台互动和限时幸运抽奖，可将获得精美公仔、抱枕、手办等等，分上午场和下午场，29日~30日两天都有，每天8次，一共有16次抽奖机会！幸运抽奖，大奖抱回家！3、舞台火爆赛事活动主舞台不仅有《偶像大师灰姑娘女孩》前川未来声优 高森奈津美 ；日本知名舞见 仮面ライアー217 、 みうめ（银发娘） ；人气唱见 KBShinya ；知名唱见 君百落 ；全能艺人 森川w ；人气舞见 双十双夏 ；人气主播 夏美酱 ；LOLITA时尚模特 宇宙的太 ；资深coser 鬼鬼缨 ；知名coser 花爷 、 CAN 、 魔王Willie ；知名摄影师 萧影 ；WCS2018台湾地区代表 冠冠 ；日本知名coser Zumi ；特邀主持人 黑色指环 、 孤曲十九 重磅嘉宾齐聚，更有世界COSPLAY峰会中国区总决赛、嘀哩嘀哩宅歌赛、芬达舞台互动、LO娘搭配赛、摄影沙龙分享会、PIKAPIKA宅舞全国赛、嘉宾签售！让你在主舞台嗨到根本停不下来！





















舞台超详细流程表公布，助你精准把握舞台活动，想见的嘉宾一个不错过。









不仅有漫展馆内的各种丰富活动，馆外也有惊喜在等着大家！痛车大佬们将再次带着他们的爱车来到海峡国际会展中心场馆外进行展览啦~今年又会有哪些新的动漫作品和人气角色会跟大家见面呢？看板娘超级期待呀~4、 知名IP展商













































不仅有超自然调查小队、游族《山海镜花》、艾漫、绝对萌域、约会大作战官方手游等IP商入驻，还有魔道祖师、全职高手、第五人格、非人哉、我的英雄学院新品限量首发，不容错过啦！更有初音未来、星尘、狐妖小红娘、凹凸世界正版授权周边热卖~5、场馆分布









场馆地图公布，一图在手，快乐我有。6、注意事项为保证FACG漫展现场秩序，确保参会人士安全，请务必关注以下事项。









另外还有微博活动，关注@羁绊网+艾特好友+转发本届FACG8漫展终宣微博：https://weibo.com/5107670770/HA4pptGQU，将有机会获得现金奖励或者精美周边哦~









2019年6月29日~30日，一起来福州海峡国际会展中心，放肆玩一场吧！



