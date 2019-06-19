TV动画《炎炎消防队》本宣传片播出，片头曲预览

周二（6月18日），动画《炎炎消防队》在其官方网站开始播出动画的本宣传片。宣传片播放了由Mrs. Green Apple演唱的片头曲《インフェルノ》。



动画长宣传片。



动画第二部先行宣传片



动画将从2019年7月5日（周五）25:25起在MBS・TBS系电视台“スーパーアニメイズム”中播出。



动画主要制作人员如下：



原作：大久保笃（讲谈社《周刊少年Magazine》连载）

监督：八濑祐树

系列构成：蓜岛岳斗

角色设计：守冈英行

副角色设计、总作画监督：小堺能夫

关键动画师：三轮和宏

主动画师：大梶博之、松浦力

色彩设计：佐藤直子

美术监督：高峰义人

美术设定：天田俊贵

撮影监督：元木洋介

编集：广濑清志

音响监督：明田川仁

音乐：末广健一郎

CG监督：日下大辅

VFX：大桥辽

动画制作：david production



动画主要声优如下：



森罗日下部 cv 梶原岳人

亚瑟·波义耳 cv 小林裕介

爱丽丝 cv M·A·O

茉希尾濑 cv 上条沙惠子

武久火绳 cv 铃村健一

秋樽樱备 cv 中井和哉

Joker cv 津田健次郎

维克多·利希特 cv 阪口大助

环古达 cv 悠木碧

李奥纳多·班兹 cv 楠大典

烈火星宫 cv 关智一

卡力姆·福拉姆 cv 兴津和幸

火焰·李 cv 日野聪

武能登 cv 小西克幸

普林赛斯火华 cv Lynn

透流岸理 cv 河西健吾

新门红丸 cv 宫野真守

相模屋绀炉 cv 前野智昭

JOKER cv 津田健次郎

维克多·李希特 cv 阪口大助





动画改编自日本漫画家大久保笃原作的同名漫画。漫画于讲谈社《周刊少年Magazine》2015年第43期开始连载，单行本已出版15卷。



故事介绍



人会突然起火燃烧，变成火炎怪物「焰人」作乱，这是神秘的人体自燃现象。第8特殊消防队的新队员森罗日下部从小就很崇拜英雄，但由於母亲从前在一次意外中身亡时，他却露出了生硬的笑容，而被人称为「恶魔」。之後，他还得到了「第三世代」控制火焰的能力！为了找出母亲和弟弟身亡的真相，森罗加入了特殊消防队，将会打倒「焰人」，追寻这个现象的谜团！





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