动画《全缉毒狂潮》第二部宣传片播出，片头曲预览

周二（6月18日），TV版动画《全缉毒狂潮》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片，这部宣传片播放了由大石昌良演唱的片头曲《楽園都市》。



动画将从7月8起在东京MX和BS11播出，具体播出信息如下：



东京MX 2019年7月8日每周一24：00～

BS11 2019年7月8日每周一24：00～

WOWOW 2019年7月10日每周三24：30～





动画主要声优如下：



桂·的场/ケイ・マトバ cv 津田健次郎

缇拉娜·艾克泽蒂利卡/ティラナ・エクセディリカ cv 吉冈茉祐

塞茜尔·艾普斯/セシル・エップス cv 折笠富美子

杰克·罗斯/ジャック・ロス cv 浜田贤二

托尼·马克比/トニー・マクビー cv 高桥良辅

亚历山大·戈杜诺夫/アレクサンドル・ゴドノフ cv 鹤冈聪

杰米·奥斯汀/ジェミー・オースティン cv 中原麻衣

卡梅伦·埃斯特凡/キャメロン・エステファン cv 井上麻里奈

比兹・奥尼尔/ビズ・オニール cv 高木涉

肯尼/ケニー cv /太田

杰拉达/ゼラーダ cv 大冢芳忠



动画主要制作人员如下：



原作：贺东招二「コップクラフト DRAGNET MIRAGE RELOADED」（小学館「ガガガ文庫」刊）

角色原案：村田莲尔

监督：板垣伸

系列构成：贺东招二

角色设计：木村博美

美术监督：坂上裕文・加藤浩（TOTONYAN）

色彩设计：山上爱子（T.D.I）

摄影监督：大见有正（天狗工房）

编集：平木大辅（Assez Finaud Fabric）

音乐：岩崎琢

音响监督：乡田穗积

动画制作：Millepensee



动画改编自贺东招二原作、村田莲尔插画的轻小说《全缉毒狂潮》。轻小说于2009年11月起由小学馆“ガガガ文庫”出版。



故事简介：



十五年前，太平洋上赫然出现了一个连接异世界的大门。对面的世界——塞玛尼世界拥有着与数百年前的地球类似的文明，现在，来自那个剑与魔法世界的少女骑士与地球的刑警组成了奇怪的组合，两人向着共同的目标，前进。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

