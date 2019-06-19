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动画《刺客守则》主要声优、制作人员公布

资讯 musquall 2019年06月19日 11:19

      周二（6月18日），TV版动画《刺客守则（日语：アサシンズプライド）》在其官方网站公布了动画的主要声优和主要制作人员。

动画主要制作人员如下：

原作：天城ケイ（Fantasia文库）
原作插画：ニノモトニノ
监督：相浦和也
系列构成：赤尾凸
角色设计、总作画监督：吉川真帆
次要角色设计、总作画监督：齐藤佳子
美术监督：松本实希子（Studio风雅）
色彩设计：小山知子（Fine Colors）
摄影监督：宫坂凌平（Raretrick）
CG监督：柴田涉（EMT2）
编辑：泷川三智（REAL-T）
音响监督：本山哲
音响制作：HALF H·P STUDIO
动画制作：EMT SQUARED

动画主要声优如下：

动画《刺客守则》主要声优、制作人员公布 资讯 第1张

爱丽丝 cv 石川由依

梅莉达 cv 楠木灯

库法 cv 小野友树
萝赛蒂 cv 薮内满里奈

      动画计划在今年秋天播出。


动画《刺客守则》主要声优、制作人员公布 资讯 第2张


      动画改编自由天城ケイ原作、ニノモトニノ插画的轻小说《刺客守则（日语：アサシンズプライド）》。轻小说于2016年开始出版。轻小说获得了第28届“Fantasia大奖”大奖。轻小说的漫画版由加藤よし江作画，于2017年5月起在集英社杂志《Ultra Jump》上连载。

动画《刺客守则》主要声优、制作人员公布 资讯 第3张

      在2018年10月21日的活动“Fantasia文库大感谢祭2018”上，轻小说《刺客守则》宣布将进行动画化改编。

故事简介：

      只有贵族拥有与怪物战斗的力量“魔力”的世界。青年库珐为了找出虽生于公爵家，却是无才少女的梅丽塔的才能，作为家庭教师被派遣来教导她。库珐同时还有着“如果她没有才能的话，就暗杀掉——”这样的里任务……。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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