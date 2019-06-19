动画《刺客守则》主要声优、制作人员公布

周二（6月18日），TV版动画《刺客守则（日语：アサシンズプライド）》在其官方网站公布了动画的主要声优和主要制作人员。



动画主要制作人员如下：



原作：天城ケイ（Fantasia文库）

原作插画：ニノモトニノ

监督：相浦和也

系列构成：赤尾凸

角色设计、总作画监督：吉川真帆

次要角色设计、总作画监督：齐藤佳子

美术监督：松本实希子（Studio风雅）

色彩设计：小山知子（Fine Colors）

摄影监督：宫坂凌平（Raretrick）

CG监督：柴田涉（EMT2）

编辑：泷川三智（REAL-T）

音响监督：本山哲

音响制作：HALF H·P STUDIO

动画制作：EMT SQUARED



动画主要声优如下：



爱丽丝 cv 石川由依

梅莉达 cv 楠木灯

库法 cv 小野友树

萝赛蒂 cv 薮内满里奈



动画计划在今年秋天播出。









动画改编自由天城ケイ原作、ニノモトニノ插画的轻小说《刺客守则（日语：アサシンズプライド）》。轻小说于2016年开始出版。轻小说获得了第28届“Fantasia大奖”大奖。轻小说的漫画版由加藤よし江作画，于2017年5月起在集英社杂志《Ultra Jump》上连载。



在2018年10月21日的活动“Fantasia文库大感谢祭2018”上，轻小说《刺客守则》宣布将进行动画化改编。



故事简介：



只有贵族拥有与怪物战斗的力量“魔力”的世界。青年库珐为了找出虽生于公爵家，却是无才少女的梅丽塔的才能，作为家庭教师被派遣来教导她。库珐同时还有着“如果她没有才能的话，就暗杀掉——”这样的里任务……。





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