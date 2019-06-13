二次元盛世来临！CHINAJOY ACG CON今夏即将火热开幕！

2019年第十七届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）即将于8月2日至8月5日在上海新国际博览中心举行。作为当前数字娱乐领域最具权威性、国际性、专业性的产业盛会， 2019 ChinaJoy吸引了来自全球数字娱乐领域的业界精英。与此同时，ChinaJoy还同期举办了商务洽谈活动及各项商务大会。CHINAJOY ACG CON作为中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）的重要组成部分，将于8月4日在上海浦东嘉里大酒店上海厅2隆重召开。截至目前，东京电视台、讲谈社、阅文集团、羚邦娱乐、ACFUN等海内外二次元巨头都已确认参会，共有20多位业内领袖参与大会。届时无疑将碰撞出更多元化的合作模式与机遇，为二次元产业带来更多精彩！

2018年，中国的二次元市场展现了迅猛发展的趋势。除了正版漫画动画作品引入的数量持续增长，二次元题材的大电影、游戏、音乐、小说等衍生产品爆款频频，二次元商业跨界模式令人瞩目，年轻受众喜闻乐见，推动二次元市场成为极具原创力和受众粘性的新兴娱乐消费市场。二次元文化已融入Z时代人群的数字生活，它不仅是一种流行现象，更为我们提示了一种值得关注的社会文化趋势。

随着动漫成为国家重点发展产业，二次元文化如今成为各行各业共同关注的对象。作为全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会，ChinaJoy多年以来都与二次元领域结合紧密，并于同期同地举办中国国际动漫及衍生品授权展览会（CAWAE），一直积极致力于推广ACG文化。

大会亮点

本次大会内容将涵盖动漫IP内容打造、IP衍生授权、二次元社区、及线上线下商城等领域，旨在促进海内外ACG行业从业者更多商业化交流与合作，创造更加活跃的市场商机。





版块主题

本届CHINAJOY ACG CON以“因懂得，而热爱”为主题，根据市场新热点、新变化与时俱进，全面打造“同心一意”（二次元社交）、“珠联璧合”（二次元授权）、“绘守匠心”（二次元原创） 三大版块主题。





值得一提的是，本届ChinaJoy还将同期举办中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）、2019全球电竞大会、全球游戏产业峰会、中国5G+娱乐产业大会、中国游戏开发者大会（CGDC）等多场数字娱乐产业重磅会议，全面满足业内人士对各热点领域、各个维度的商务需求，星光熠熠、众星云集。全球众多重量级演讲嘉宾将围绕大会主题，与大家共同分享中外企业发展战略和全面布局数字娱乐领域的真知灼见。这是国内乃至全球范围内的一次“数字娱乐领袖聚会”，所有与会人士必将不虚此行、收获丰硕！





CHINAJOY ACG CON

会议听课证购买指南

扫描下方二维码

或戳下方链接即可报名！

http://www.huodongxing.com/event/9492718894100

欲购从速！

欲购买2019ChinaJoyBTOB展览专业观众证、同期会议听课证及其他相关证件，可联系以下主办方工作人员：





Henry

TEL：010-86313988-8023

QQ：3001239780

E-mail：Henry.xie@howellexpo.net





有关CHINAJOY ACG CON议题征集和演讲请联系：





赵先生





TEL： 010-86313988-8207





QQ：2853281016





Email: noel.zhao@howellexpo.net





欲了解更多详情，请访问ChinaJoy官方网站，也可微信搜索公众订阅号“ChinaJoy”或扫描以下二维码关注ChinaJoy官方微信公众号。





ChinaJoy官方网站

http://2019.chinajoy.net



