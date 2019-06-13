《盾之勇者成名录》最终话前视觉图公布

周三（6月12日），TV版动画《盾之勇者成名录（日语：盾の勇者の成り上がり）》在其官方网站公布了动画的第三张视觉图。



图中手持镰刀状武器的是在第22话登场的新角色ラルクベルク。



动画于今年1月9日开始播出，全长25话。



动画主要声优如下：



岩谷尚文 cv 石川界人

拉芙塔莉雅 cv 濑户麻沙美

天木錬 cv 松冈祯丞

北村元康 cv 高桥信

川澄树 cv 山谷祥生

菲洛 cv 日高里菜

梅蒂·梅洛马格 cv 内田真礼



动画主要制作人员如下：



监督：阿保孝雄

系列构成：小柳启伍

角色设计・总作画监督：诹访真弘

设计组长：高仓武史

设计助理：和田慎平

怪物设计：森贤

动作射击：黑田结花

道具设计：杉村绚子

色彩设计：冈松杏奈

视觉顾问：增山修

美术：木下晋辅/西口早智子/明石圣子

3DCG导演：越田祐史

2D艺术家：hydekick

动态图像：上村秀胜

摄影监督：艉原幸代

编辑：须藤瞳

音响制作：Glovision

音响监督：乡文裕贵

音乐：Kevin Penkin

音乐制作人：饭岛弘光/植村俊一

动画制作：Kinema Citrus



动画《盾之勇者成名录》改编自日本小说家アネコユサギ在“成为小说家吧”网站上连载的奇幻冒险小说，单行本插画是弥南せいら。网络版已连载完结，外传《枪之勇者重生录》也于2015年5月底完结，之后作者在2017年8月时刊载《真・枪之勇者重生录》。轻小说单行本由Media Factory整理出版，目前已出版了本传小说19本、外传3本。漫画由蓝屋球作画，于角川杂志《月刊漫画FLAPPER》2014年3月刊开始连载，单行本已出版11卷。外传《枪之勇者重生录》漫画版由にぃと作画，于2017年8月起在角川漫画网站“ComicWalker”和“NicoNico静画”连载。轻小说在2017年6月正式宣布动画化。



故事简介：



身为大学二年级的岩谷尚文，在镇上的公立图书馆翻到一本书“四圣武器书”。当翻阅到空白的页面时，竟被招换到另一个世界，被称为“盾之勇者”。在一个视盾牌为无用论的异世界里，盾之勇者又被公主诬陷为强暴犯，跌入深渊中的尚文变得再也不相信任何人地独自行动……





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