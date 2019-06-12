《ULTRAMAN机动奥特曼》第2季制作决定





清水荣一×下口智裕负责原作的《ULTRAMAN 机动奥特曼》3DCG动画将制作第二季。

在法国举行的《昂西国际动画电影节》上公布了这一消息。导演将继续由第一季的神山健治和荒牧伸志担任，制作公司由Production I.G和SOLA DIGITAL ARTS负责。

《ULTRAMAN机动奥特曼》故事延续1966年放送的特摄《奥特曼》的世界观，以《奥特曼》主角早田进的儿子早田进次郎为主人公，描述身穿强化装甲（奥特曼装甲）的“等身大”的英雄剧。第一季13集已于今年4月在Netflix播出。





剧情简介

这个世界上曾经有着一个被称为“光之巨人”的存在。不久，“光之巨人”完成了他的使命，返回了遥远宇宙的故乡，跟他同化的地球人也失去了过往的记忆，回到了自己原本的地方。奥特曼的存在已成为过去之物，科学特搜队日本支部也结束了它的功能，被改建成光之巨人纪念馆。

早田进次郎是一名已经过了多愁善感的青春期的高中生。然而，他意识到自己拥有惊人的弹跳力和健壮的肉体等正常人类所不具有的力量。

某天，进次郎知道了父亲早田进曾经是奥特曼。而且，在没有奥特曼守护的地球上，暗中策划各种阴谋活动的外星人依然存在着。

作为隐秘组织而健在的科学特搜队的井手队员开发了奥特曼装甲，而进次郎是少数可以穿装着它的合适者。

“开门见山地说吧——我希望你能成为奥特曼！”

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