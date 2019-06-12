SAW国际动漫文化嘉年华暨“SUPER COSER”全国COSPLAY大赛报名启动

我不会停滞不前，踏出的每一步我都不会后悔。——《黑执事》夏尔

久等啦！我们来了来了！大家是不是已经迫不及待了呢！SAW国际动漫文化嘉年华暨“SUPER COSER”全国Cosplay大赛报名开始啦！快来一起搞事情啦！你最爱的是谁? 你最想成为你最爱的哪个人物? 最强coser花落谁家?

SAW国际动漫文化嘉年华暨“SUPER COSER”全国COSPLAY大赛是由吉林吉动文化艺术集团、吉林动画学院共同主办的动漫游戏类国际性大型文化交流会。SAW国际动漫文化嘉年华暨“SUPER COSER”全国COSPLAY大赛设置北京、上海、成都、长春四大赛区，对报名参赛的Cosplay选手进行海选，各赛区的前3名将晋级9月总决赛，登上长春总舞台与来自天南海北的Coser们进行冠军角逐。除此之外，还有Cosplay大师交流班、Cosplay轻综艺、大型舞台剧巡演等你来看！

与输赢没关系，这是愿望。——鲁鲁修

曾经发生过的事情不可能忘记，只不过是想不起而已。——千寻

要么变强改变一切，要么一直做被伤害的人。

没有什么是不能拿去拼的。——金木研

我们会死很久，所以活着的时候一定要开心。 ——柯南

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谁陪伴了你青春匆匆走过? 谁给予你在暗夜中无尽的热忱?

陪伴我们走过忍冬迎来初夏。一个个鲜明而又热血的动漫人物在这次SAW国际动漫文化嘉年华暨“SUPER COSER”全国COSPLAY大赛中即将被coser们演绎！大奖花落谁家?

这个初夏，将为你提供一个诠释你心中热血的机会！

这个初夏，你精心制作的“所爱之灵魂”，将被千万个与你怀有同样情怀的选手逐鹿中原！

这个初夏，“所爱之人”走出屏幕，走出漫展。请给他一个机会！他是最强的！

“请让我成为你的眼睛

(狐妖小红娘——清瞳)

二次元文化带给我们的乐趣始终陪伴着我们前行，每一座城市都在用各自的方式营造出独一无二的二次元氛围。这个夏天，SAW国际动漫文化嘉年华暨“SUPER COSER”全国COSPLAY大赛正式开战！

为了打造国际动漫游戏行业聚集与交流推广、汇聚国内外最知名的动漫、游戏作品和潮流Icon的重要平台。我们有最专业的评委、最公平的赛制、最强劲的选手！就差你和你的团队来战！

coser们是不是已经按耐不住心中的激动！快来报名吧！各位coser应援团们请做好准备！一大波福利即将抵达战场！

快来SAW国际动漫嘉年华欣赏你的爱豆！为你最喜爱的coser加油吧！



