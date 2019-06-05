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动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》新一批主要声优宣布

资讯 musquall 2019年06月05日 11:07

      周一（6月3日），TV版动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》在其官方网站公布了动画新的三名主要声优悠木碧、春濑夏实、井澤詩織，她们将分别为莉莉安娜・格兰多尼亚、米莉安娜・格兰多尼亚和柴郡配音。

莉莉安娜・格兰多尼亚 cv 悠木碧


动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》新一批主要声优宣布 资讯 第1张




米莉安娜・格兰多尼亚 cv 春濑夏实

动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》新一批主要声优宣布 资讯 第2张

柴郡 cv 井泽诗织

动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》新一批主要声优宣布 资讯 第3张


主要声优：

玲·斯特林／椋鸟玲二 cv 齐藤壮马
涅墨西斯 cv 大野柚布子
修·斯特林／椋鸟修一 cv 日野聪
路克·福尔摩斯 cv 小市真琴
巴比伦 cv 高田优希
雨果·雷赛普斯 cv 村濑步
寇可 cv 小仓唯
玛丽·阿多拉 cv 日笠阳子
莉莉安娜・格兰多尼亚 cv 悠木碧
米莉安娜・格兰多尼亚 cv 春濑夏实
柴郡 cv 井泽诗织

动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》新一批主要声优宣布 资讯 第4张


      《Infinite Dendrogram-无尽连锁-（日语：＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-）》是日本作家海道左近原作、タイキ插画的轻小说。轻小说也曾被改编成漫画。漫画由今井神作画，在HobbyJapan的漫画网站“漫画Fire”上连载。

故事简介

〈无限〉的冒险现在开始——
　　能够依据各个玩家的行动丶个性与玩法独自进化其能力的系统〈创胎〉，
　　以及栩栩如生丶生存于游戏世界的众多NPC〈堤安〉。
　　具备这两样梦幻系统的潜入型VRMMO〈Infinite Dendrogram〉，
　　瞬间化为潮流席卷全世界，让许多玩家乐在其中。
　　考完大学联考丶来到东京独居的青年——椋鸟玲二，
　　也为了纪念大考结束，首次启动哥哥之前推荐的游戏〈Infinite Dendrogram〉——


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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