《水木茂漫画大全集 000 总索引/年谱他》发售

《水木茂漫画大全集 000 总索引/年谱他》将于11月29日发售。

本书是收录了日本漫画家水木茂93年生涯中全部漫画作品共113卷的《水木茂漫画大全集》的总索引书。本书中记录了《水木茂漫画大全集》中收录的漫画、短篇、画报等的初刊时间、发表的媒体等信息，以表单的形式分为“漫画总索引/随笔画总索引/画报总索引”清楚的列出。并特别收录了全集完结后发现的插画和随笔等。本书全部采用预定生产的形式，在日本各大书店均可实现预约，截止日期为9月30日。

水木茂，原名武良茂，1922年生于日本鸟取县境港市。新一代的漫画迷对他可能认识不多，但是他所创作的故事和笔下的人物却实实在在地影响了好几代漫画人。水木茂是日本鬼怪漫画第一人，是怪谈系题材的元祖，最长青的漫画家之一，一代漫画经典《鬼太郎》的原作者。

水木茂接近五十年的漫画生涯里，他产量虽然不多，涉及的范围却非常多样化。他的作品大多以妖怪故事为主，当中也不乏以战争、科幻、幽默等题材，绰号妖怪博士。水木茂于2015年11月30日上午7点18分因多器官功能不全在东京的医院去世，享年93岁。

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