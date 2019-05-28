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舞台剧《阿松》第三弹11月上演

资讯 十月轻舞 2019年05月28日 10:21

　　舞台剧《阿松 on STAGE ～SIX MEN’S SHOW TIME 3～》公演详细信息公开。11月21日至24日在兵库县あましんアルカイックホール、11月28日至12月8日在千叶县舞浜アンフィシアター上演。

 舞台剧《阿松》第三弹11月上演 资讯 第1张

　　《阿松》系列舞台剧第1弹2016年上演、第2弹2018年上演，此次新作为舞台剧系列第三部作品。新登场角色TV动画第一季中松野轻松喜欢的人气偶像桥本にゃー由高石あかり出演。

舞台剧《阿松》第三弹11月上演 资讯 第2张

　　《阿松》（おそ松くん）是由赤冢不二夫于1962年至1969年连载于《周刊少年SUNDAY》（小学馆）上的搞笑漫画作品，单行本累计发行量超过1000万本，是赤冢不二夫的经典代表作之一。本作曾经在1966年、1988年及2015年三度动画化

舞台剧《阿松》第三弹11月上演 资讯 第3张

故事内容

       初期是以松野家六胞胎的日常生活为中心的搞笑喜剧，围绕着六胞胎本身和为六胞胎而烦恼的双亲、大家倾慕的美少女豆豆子、头脑聪明的流浪少年豆丁太等诸多角色展开。然而在故事中盘随着嫌味、大裤衩、旗坊、达悠等角色的加入，六胞胎的主角地位逐渐被占据，故事背景也由日常逐渐转为各种异想天开的背景设定，最终演变成了以嫌味和豆丁太为主角的荒诞喜剧。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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