《刀使的巫女》番外篇小说7月发售

周六（5月25日），《刀使的巫女》系列的官方推特公布了系列的第一部小说《刀使的巫女 琉球剑风录》的封面，并确定小说将在7月11日发售。



这部小说由伍箇伝計画／刀使ノ巫女製作委員会原作、朱白あおい写作、髙橋龍也故事原案、しずまよしのり插画。小说的故事发生在动画故事发生前一年2017年8月的某一天，从平城学馆中等部三年朝比奈北斗与镰府女学院中等部一年伊南栖羽那覇空港降落开始。



动画《刀使的巫女》是由监督柿本广大与动画制作公司Studio五组联手打造的“女子高中生×日本刀”原创TV版动画。动画版于2018年1月播出。动画的衍生动画《迷你刀使》也在今年1月播出。



故事简介：



将自古以来威胁人世的异形存在·荒魂，以御刀祓除的神薙之巫女。以制服佩刀为主要装束的她们，被称作“刀使”。正式名称则是隶属警察组织的特别祭祀机动队。她们在身为得到佩刀许可的超法规国家公务员的同时，还是在位于全国五处的中高一贯制训练学校就读的女学生。平常过着普通校园生活的她们，一旦身负职务，便会手持御刀，发挥种种超常之力，为守护人们而战。



这年春天。自全国五校遴选出来的刀使们齐聚一堂，切磋各自技术的常例大赛将要举办。以大赛为目标的众多刀使们为此而勤于修炼，而在她们之中，有一位怀着尤其强烈的心情磨炼个人技术的少女。她所举起的御刀之刃，面向的前方是——。



动画主要制作人员如下：



监督：柿本广大

系列构成：高桥龙也

角色原案：静间良纪

角色设计：八寻裕子

道具设计：铃木典孝

总作画监督：八寻裕子、大田谦治

动作作画监督：神谷智大

美术监督：佐藤胜（石垣Production）

美术设定：绪川真美绪

色彩设计：田中美穗

CG监督：荻田直树（Graphinica）

3DCG：Graphinica

摄影监督：关谷能弘

编辑：三岛章纪

音乐：桥本由香利

音响监督：饭田里树

制片：GENCO

动画制作：Studio五组



动画主要声优如下：



卫藤可奈美 cv 本渡枫

十条姬和 cv 大西沙织

柳濑舞衣 cv 和气杏未

糸见沙耶香 cv 木野日菜

益子薰 cv 松田利冴

古波藏艾莲 cv 铃木绘理

折神紫 cv 濑户麻沙美

狮童真希 cv 内山夕实

此花寿寿花 cv M·A·O

皋月夜见 cv 渕上舞

燕结芽 cv 水濑祈





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