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日本将举行媒体艺术节作品展 南条爱乃音频导览

资讯 十月轻舞 2019年05月28日 10:41

　　日本《第22届文化厅媒体艺术节 获奖作品展》将于6月1日至16日在东京台场的日本科学未来馆等地展出。

日本将举行媒体艺术节作品展 南条爱乃音频导览 资讯 第1张

　　本次展览长出的作品有《第22届文化厅媒体艺术节》获奖作品以及功劳获奖者的功绩展览。包括本次漫画大奖的获奖作品Boichi的《ORIGIN-源型机》在内的众多画作将在本次展览中登场。

日本将举行媒体艺术节作品展 南条爱乃音频导览 资讯 第2张

　　而会场上的导览音频由人气女声优南条爱乃录制，iOS、Android平台均可下载APP免费配信。音频详细讲解了36幅作品的背景故事，粉丝们一定不要错过。

日本将举行媒体艺术节作品展 南条爱乃音频导览 资讯 第3张 

第22届日本文化厅媒体艺术祭获奖名单

 

漫画部门 

大奖 

Boichi「ORIGIN」

  

优秀奖 

宮川サトシ原作、伊藤亰作画「宇宙戦艦ティラミス」 

コナリミサト「凪のお暇」

紗久楽さわ「百と卍」

齋藤なずな「夕暮れへ」

  

新人奖

黄島点心「黄色い円盤」

ジュリー・ダシェ原作、マドモワゼル・カロリーヌ / 訳：原正人「見えない違い─私はアスペルガー」 

鶴谷香央理「メタモルフォーゼの縁側」

 

 

 

动画部门 

大奖

Boris LABBE「La Chute」

 

优秀奖 

「大人のためのグリム童話 手をなくした少女」（セバスチャン・ローデンバック）

「ひそねとまそたん」（樋口真嗣）

「ペンギン・ハイウェイ」（石田祐康）

「若おかみは小学生！」（高坂希太郎）

  

新人奖

「透明人間」（山下明彦）

「Am I a Wolf?」（Amir Houshang MOEIN）

「The Little Ship」（Anastasia MAKHLINA）

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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