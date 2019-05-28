日本将举行媒体艺术节作品展 南条爱乃音频导览

日本《第22届文化厅媒体艺术节 获奖作品展》将于6月1日至16日在东京台场的日本科学未来馆等地展出。

本次展览长出的作品有《第22届文化厅媒体艺术节》获奖作品以及功劳获奖者的功绩展览。包括本次漫画大奖的获奖作品Boichi的《ORIGIN-源型机》在内的众多画作将在本次展览中登场。

而会场上的导览音频由人气女声优南条爱乃录制，iOS、Android平台均可下载APP免费配信。音频详细讲解了36幅作品的背景故事，粉丝们一定不要错过。

第22届日本文化厅媒体艺术祭获奖名单

漫画部门

大奖

Boichi「ORIGIN」

优秀奖

宮川サトシ原作、伊藤亰作画「宇宙戦艦ティラミス」

コナリミサト「凪のお暇」

紗久楽さわ「百と卍」

齋藤なずな「夕暮れへ」

新人奖

黄島点心「黄色い円盤」

ジュリー・ダシェ原作、マドモワゼル・カロリーヌ / 訳：原正人「見えない違い─私はアスペルガー」

鶴谷香央理「メタモルフォーゼの縁側」

动画部门

大奖

Boris LABBE「La Chute」

优秀奖

「大人のためのグリム童話 手をなくした少女」（セバスチャン・ローデンバック）

「ひそねとまそたん」（樋口真嗣）

「ペンギン・ハイウェイ」（石田祐康）

「若おかみは小学生！」（高坂希太郎）

新人奖

「透明人間」（山下明彦）

「Am I a Wolf?」（Amir Houshang MOEIN）

「The Little Ship」（Anastasia MAKHLINA）

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