【IDO32漫展】2020年二次元热闹疯玩趴，辞旧迎新，掀起寒假动漫狂欢浪潮！









超萌糯米团子——张艺瀚出cos啦！快来现场捕捉集邮哦！

知名唱见：诺言Jason

《非正式会谈》特邀嘉宾:功必扬，穆小龙，oo

还有AcFun up主专场，可爱的Ac娘紫颜、娜酱，携近十位超人气A站up主：Kyokyo沉迷汉堡王、不吃甜食的摸凹猫、二七梦、吉祥物泡芙芙、楼妍LY_、毛巾巾有小柴、未南o_o、雾奈奈-、香菜猫饼等，约你一起来玩！





走秀大典+模特大赛+汉服专区，神仙汉服小姐姐小哥哥穿越现场，两大汉服主题活动并特设汉服专区，汉服同袍们共襄盛宴！

活动二：京韵华裳汉服之美模特大赛，“北方有佳人，遗世而独立”，汉服之美由内及外，一牵一引、举手投足间皆彰显着古邃悠远、清雅高绝的文化传承，可谓万千仪态倾醉人，众多汉服小姐姐小哥哥等汉服同袍将穿越古今，竞技华夏服饰、仪态之美。还有神秘特邀嘉宾助力大赛，一场华裳盛宴即将开幕哦！快来pick你的汉服女神/男神！





五大主题红毯走秀盛典，第十届IDO Coser大型红毯走秀盛典、粉红主义-LOLITA红毯走秀盛典、朝花逢君-汉服走秀盛典、万事屋-女仆走秀盛典、英雄集结-超英cos走秀盛典，靓丽的COSER、神仙汉服小姐姐、温柔体贴的女仆、优雅华丽的LO娘、经典的超级英雄等将点亮全场。

新年二次元祈福涂鸦墙、二次元新年祈福一条街、新年招财进宝之抓钱大作战、新年庙会之砸金钱眼、新年庙会之趣味套圈物语、新年绘马祈福，给你最棒的爱情运势、新年幸运投壶，鼠年给你“鼠”不尽的好运、2000个金蛋免费砸—新年礼物狂欢送、新年大狂欢之IDO二次元“全场大红灯笼”超大灯谜祭、IDO新年企划——新年换新衣之衣物涂鸦、IDO新年企划——新年叠叠乐大战、IDO新年企划——新年迎新福之“福”字DIY等，当然除了新年主题活动，也保留了IDO漫展的经典活动：五大免票入场自由行—Coser自由行、摄影师自由行、LO娘自由行，汉服自由行、超英cos自由行、多主题实景摄影专区、IDO星光T台走秀盛典、IDO动漫风情冬日樱花祭、IDO福利——小姐姐暖心服务处、小姐姐宅舞教学区、古风DIY饰品体验区、次元办证处、社会人纹身贴、枕头大战、二次元吃货节、正版扭蛋等多项超好玩的精彩活动，每项活动都会让小伙伴们流连忘返。新年10万礼品疯狂送。

亮点6【蔷薇花见Lolita文化节】

小仙女们来吃这颗安利啦！特设Lolita专区，超华丽Lolita主题实景摄影专区，粉红主义-LOLITA红毯走秀，五大免票入场自由行——LO娘自由行......不管你是刚进坑的小萌新，每天被种草的剁手党？还是想尝试华丽款、种草日常小甜心？都来感受一次lolita的文化盛宴吧！更多主题实景摄影区等待小伙伴们体验哦！

亮点7【动漫电音狂嗨秀！绿色健康小清新哦】





本次漫展汇集众多知名二次元动漫游戏IP厂商，万代、樱花日语、小嘿、燃绘文化、漫魂、万事屋等企业参展确认，更多展商信息尽情期待哦！致力于打造北京最热血且富有生命力的年度大展，满足北京动漫爱好者的需要！正版周边、图书、手办模型等上万种正版授权产品，在漫展里面让小伙伴们买到爽，快来为自己挑选最棒的新年礼物！

亮点9【新年抽大奖，价值10余万壕礼带回家！】

北京国家会议中心，是北京地区最大最完整的会展中心之一，本届IDO漫展不但延续历届IDO漫展所使用的5个展览大厅共计30000平米之外，本届还特别将采光好的4000余平米的展览厅融入到整个漫展当中，为coser和摄影师提供更加舒适的摄影环境，馆内卫生整洁，配有12个干净卫生的男女卫生间，供大家免费使用



