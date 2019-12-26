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《放开那个女巫》漫画登陆日本 阅文漫画出海再加速

业内 狼小狼 2019年12月26日 15:34

近日,阅文旗下根据同名小说改编的漫画作品《放开那个女巫》日文版正式登陆Renta!该平台是日本最大的电子漫画平台之一。


《放开那个女巫》漫画登陆日本 阅文漫画出海再加速 业内 第1张


《放开那个女巫》漫画风靡海外


《放开那个女巫》漫画改编自阅文集团起点中文网大神作家二目的同名小说原著,主要讲述的是现代机械绘图员穿越到异世界,凭借自己的知识和女巫的能力,通过将科学与魔法相结合实现工业、农业的跨越发展,推进社会进步,并逐步解开了教会诞生的秘密和神意之战的真相。这部小说集合了中世纪、女巫、魔法、种田、工业革命、宗教战争、对抗异魔等多种元素,故事引人入胜,迅速吸引了大量读者,成为阅文旗下顶级奇幻类IP之一。小说连载期间不仅在起点中文网长期霸榜,英文版在起点国际Webnovel也是好评如潮。


《放开那个女巫》漫画也是今年漫画界炙手可热的作品,中文版于2019年1月上线,在腾讯动漫上的人气值近20亿。漫画英文版于2019年4月上线起点国际Webnovel,并于11月登陆北美Tapas漫画平台,收获了海外读者的广泛好评。


《放开那个女巫》漫画登陆日本 阅文漫画出海再加速 业内 第2张


此次《放开那个女巫》漫画登陆的Renta!是日本最大的电子漫画平台之一,成立于2007年,至2019年5月会员数已突破500万。《放开那个女巫》漫画日文版上线受到了日本粉丝的热烈欢迎。


坐拥IP和平台两大利器,阅文漫画出海渐入佳境


在《放开那个女巫》漫画登陆海外之前,阅文漫画出海已经取得了不错的成绩,在网络文学出海大获成功之后,进一步扩大了中国IP文创的世界版图。


《放开那个女巫》漫画登陆日本 阅文漫画出海再加速 业内 第3张


在中国文化出海的热潮中,阅文凭借平台和IP两大优势,跑在了行业的前面。


阅文集团庞大的IP库为漫画改编提供了巨大的选择空间——不仅可以优先选择最适合漫改的优秀IP,而且还有足够的空间进行不同方向的细分。自2017年启动IP漫画改编以来,阅文已经上线了近20部漫画作品,覆盖玄幻、奇幻、鉴宝、都市、偶像、言情等多种题材,总人气超过了500亿,其中首部上线作品《修真聊天群》总人气累计突破180亿!


在IP开发层面,阅文以“IP共营合伙人”机制打造共创平台,为IP改编构建了良性的生态循环。在这个开放、共赢的合作机制之下,IP原作者、作画团队、阅文编辑团队,被有效且有机地整合在一起,三方都在各自的领域深度参与IP漫改进程,让阅文的漫改作品保持原著神髓、焕发全新魅力。


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