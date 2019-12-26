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热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！

业内 狼小狼 2019年12月26日 18:14

我一定会成为！！『海盗王』的！！！这句经典漫画台词，看过《航海王》的人都耳熟能详。如今，这部漫画大作就要与杭州海迷亲密接触啦！航海王官方大展《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，将于2020年2月22日至2020年4月19日在杭州开展，地点为浙江世界贸易中心1号馆。官方门票预售限量开启！手慢无！

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》是知名的世界巡回漫画大展，由日本"Hello, ONE PIECE "执行委员会正版授权。2017年在马来西亚展览之后，开始在日本国内外进行展出，赢得了全世界海迷的瞩目。2018年，在万众期待中，《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》终于来到了中国大陆与中国海迷见面。

热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第1张

热血大作《ONE PIECE》，在全球拥有数亿粉丝的超级漫画IP

热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第2张

航海王《ONE PIECE》是日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品，在《周刊少年JUMP》1997年34号开始连载，深受全球漫画迷喜爱。截至2019年5月，全球累计发行已突破4亿5千万本。

1997年夏季，漫画《ONE PIECE》首次刊载于日本最畅销的漫画杂志《周刊少年JUMP》上。吃了恶魔果实变成橡皮人的少年蒙奇·D·路飞成为海盗，并和他的伙伴们一起在辽阔的大海上冒险的故事，逐渐为日本国内家喻户晓，这部漫画也成长为国民漫画。

作品描绘的是少年漫画普遍的主题——伙伴之间的友情和追求梦想的勇气。这部作品通过深厚缜密的构思而形成的宏大的世界观和细致的设定，不仅吸引了广大少年读者，也让成年读者们为之倾倒，如今该部作品已冲出日本走向世界，被翻译成42个国家和地区的文字，受到了全球读者的喜爱。

直到今天，作者尾田荣一郎依然在源源不断地创作新的《ONE PIECE》故事。

《Hello, ONE PIECE》，中国大陆首次巡回展出

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，在世界多个国家与地区展出以来，赢得了极高赞誉。2018年-2020年，首次在中国大陆进行巡回展出，对中国大陆的海迷来说，无疑是难得一遇的惊喜。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，包括大量的彩色插画、路飞等比例大型手办、正版周边、VR体验、尾田荣一郎老师等比例工作台、记录尾田荣一郎老师创作过程的视频等精彩内容。

热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第3张
热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第4张
热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第5张
热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第6张

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，亮点多多：

官方正版授权，首次中国大陆巡回特展

百余幅精选复刻原创插画展示，草帽一伙名场景介绍

现场视频，记录尾田荣一郎老师的创作故事

珍贵巨幅原画，价值不菲的手稿真迹

路飞动态剪影与实景融合，感受身临其境的曼妙体验

路飞等比例大型手办，生动逼真，拍照必备

再现尾田荣一郎老师工作台，一睹真容

官方正版衍生品现场直购，尽享买买买的乐趣

现场VR体验,感受尾田荣一郎老师创作草帽一伙的过程

巨幅路飞涂鸦墙，网红打卡胜地

… …

本次展览除了珍贵展品，同时注重观众的体验感与互动性，现场除了特定区域不能拍照外，其他很多地方观众都可以拍照分享。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》采用了多媒体融合技术，观众在展厅里，就能体验画作、剪影、影像、名场景介绍、VR体验等惊喜内容。

热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第7张

热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第8张

据悉，《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了！》中国巡展，由中国人民对外友好协会、株式会社黄山美术社主办，中友国际艺术交流院协办，重庆东岭艺术品有限公司及永恒盛集团有限公司承办，"Hello, ONE PIECE"执行委员会正版授权。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了！》中国巡展正式启动于2018年，已经在深圳、成都、上海、武汉、长沙五个城市成功举办。杭州作为巡展的第六站，即将热血起航，让我们一起期待开展吧！

观展指南

展览时间：

2020年2月22日-2020年4月19日

开馆时间：

9:00-17:30 （17:00停止入場）

展览地点：

浙江世界贸易中心1号馆

浙江省杭州市西湖区曙光路122号

购票二维码：

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官 方 指 定 售 票：大 麦 网、有 赞 商 城（巡展官方公众号）

https://detail.damai.cn/item.htm?id=610104289686

门票种类：

热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第10张
热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！ 业内 第11张

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