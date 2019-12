热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！

我一定会成为!!『海盗王』的!!!这句经典漫画台词,看过《航海王》的人都耳熟能详。如今,这部漫画大作就要与杭州海迷亲密接触啦!航海王官方大展《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》,将于2020年2月22日至2020年4月19日在杭州开展,地点为浙江世界贸易中心1号馆。官方门票预售限量开启!手慢无!

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》是知名的世界巡回漫画大展,由日本"Hello, ONE PIECE "执行委员会正版授权。2017年在马来西亚展览之后,开始在日本国内外进行展出,赢得了全世界海迷的瞩目。2018年,在万众期待中,《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》终于来到了中国大陆与中国海迷见面。

热血大作《ONE PIECE》,在全球拥有数亿粉丝的超级漫画IP

航海王《ONE PIECE》是日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品,在《周刊少年JUMP》1997年34号开始连载,深受全球漫画迷喜爱。截至2019年5月,全球累计发行已突破4亿5千万本。

1997年夏季,漫画《ONE PIECE》首次刊载于日本最畅销的漫画杂志《周刊少年JUMP》上。吃了恶魔果实变成橡皮人的少年蒙奇·D·路飞成为海盗,并和他的伙伴们一起在辽阔的大海上冒险的故事,逐渐为日本国内家喻户晓,这部漫画也成长为国民漫画。

作品描绘的是少年漫画普遍的主题——伙伴之间的友情和追求梦想的勇气。这部作品通过深厚缜密的构思而形成的宏大的世界观和细致的设定,不仅吸引了广大少年读者,也让成年读者们为之倾倒,如今该部作品已冲出日本走向世界,被翻译成42个国家和地区的文字,受到了全球读者的喜爱。

直到今天,作者尾田荣一郎依然在源源不断地创作新的《ONE PIECE》故事。

《Hello, ONE PIECE》,中国大陆首次巡回展出

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》,在世界多个国家与地区展出以来,赢得了极高赞誉。2018年-2020年,首次在中国大陆进行巡回展出,对中国大陆的海迷来说,无疑是难得一遇的惊喜。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》,包括大量的彩色插画、路飞等比例大型手办、正版周边、VR体验、尾田荣一郎老师等比例工作台、记录尾田荣一郎老师创作过程的视频等精彩内容。

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》,亮点多多:

官方正版授权,首次中国大陆巡回特展

百余幅精选复刻原创插画展示,草帽一伙名场景介绍

现场视频,记录尾田荣一郎老师的创作故事

珍贵巨幅原画,价值不菲的手稿真迹

路飞动态剪影与实景融合,感受身临其境的曼妙体验

路飞等比例大型手办,生动逼真,拍照必备

再现尾田荣一郎老师工作台,一睹真容

官方正版衍生品现场直购,尽享买买买的乐趣

现场VR体验,感受尾田荣一郎老师创作草帽一伙的过程

巨幅路飞涂鸦墙,网红打卡胜地

… …

本次展览除了珍贵展品,同时注重观众的体验感与互动性,现场除了特定区域不能拍照外,其他很多地方观众都可以拍照分享。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》采用了多媒体融合技术,观众在展厅里,就能体验画作、剪影、影像、名场景介绍、VR体验等惊喜内容。

据悉,《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》中国巡展,由中国人民对外友好协会、株式会社黄山美术社主办,中友国际艺术交流院协办,重庆东岭艺术品有限公司及永恒盛集团有限公司承办,"Hello, ONE PIECE"执行委员会正版授权。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》中国巡展正式启动于2018年,已经在深圳、成都、上海、武汉、长沙五个城市成功举办。杭州作为巡展的第六站,即将热血起航,让我们一起期待开展吧!

观展指南

展览时间:

2020年2月22日-2020年4月19日

开馆时间:

9:00-17:30 (17:00停止入場)

展览地点:

浙江世界贸易中心1号馆

浙江省杭州市西湖区曙光路122号

购票二维码:

官 方 指 定 售 票:大 麦 网、有 赞 商 城(巡展官方公众号)

https://detail.damai.cn/item.htm?id=610104289686

门票种类: