热血召唤！世界知名漫画《航海王》官方大展《Hello, ONE PIECE》杭州开展等你！

我一定会成为！！『海盗王』的！！！这句经典漫画台词，看过《航海王》的人都耳熟能详。如今，这部漫画大作就要与杭州海迷亲密接触啦！航海王官方大展《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，将于2020年2月22日至2020年4月19日在杭州开展，地点为浙江世界贸易中心1号馆。官方门票预售限量开启！手慢无！

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》是知名的世界巡回漫画大展，由日本"Hello, ONE PIECE "执行委员会正版授权。2017年在马来西亚展览之后，开始在日本国内外进行展出，赢得了全世界海迷的瞩目。2018年，在万众期待中，《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》终于来到了中国大陆与中国海迷见面。

热血大作《ONE PIECE》，在全球拥有数亿粉丝的超级漫画IP

航海王《ONE PIECE》是日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品，在《周刊少年JUMP》1997年34号开始连载，深受全球漫画迷喜爱。截至2019年5月，全球累计发行已突破4亿5千万本。

1997年夏季，漫画《ONE PIECE》首次刊载于日本最畅销的漫画杂志《周刊少年JUMP》上。吃了恶魔果实变成橡皮人的少年蒙奇·D·路飞成为海盗，并和他的伙伴们一起在辽阔的大海上冒险的故事，逐渐为日本国内家喻户晓，这部漫画也成长为国民漫画。

作品描绘的是少年漫画普遍的主题——伙伴之间的友情和追求梦想的勇气。这部作品通过深厚缜密的构思而形成的宏大的世界观和细致的设定，不仅吸引了广大少年读者，也让成年读者们为之倾倒，如今该部作品已冲出日本走向世界，被翻译成42个国家和地区的文字，受到了全球读者的喜爱。

直到今天，作者尾田荣一郎依然在源源不断地创作新的《ONE PIECE》故事。

《Hello, ONE PIECE》，中国大陆首次巡回展出

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，在世界多个国家与地区展出以来，赢得了极高赞誉。2018年-2020年，首次在中国大陆进行巡回展出，对中国大陆的海迷来说，无疑是难得一遇的惊喜。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，包括大量的彩色插画、路飞等比例大型手办、正版周边、VR体验、尾田荣一郎老师等比例工作台、记录尾田荣一郎老师创作过程的视频等精彩内容。

《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》，亮点多多：

官方正版授权，首次中国大陆巡回特展

百余幅精选复刻原创插画展示，草帽一伙名场景介绍

现场视频，记录尾田荣一郎老师的创作故事

珍贵巨幅原画，价值不菲的手稿真迹

路飞动态剪影与实景融合，感受身临其境的曼妙体验

路飞等比例大型手办，生动逼真，拍照必备

再现尾田荣一郎老师工作台，一睹真容

官方正版衍生品现场直购，尽享买买买的乐趣

现场VR体验,感受尾田荣一郎老师创作草帽一伙的过程

巨幅路飞涂鸦墙，网红打卡胜地

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本次展览除了珍贵展品，同时注重观众的体验感与互动性，现场除了特定区域不能拍照外，其他很多地方观众都可以拍照分享。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了!》采用了多媒体融合技术，观众在展厅里，就能体验画作、剪影、影像、名场景介绍、VR体验等惊喜内容。

据悉，《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了！》中国巡展，由中国人民对外友好协会、株式会社黄山美术社主办，中友国际艺术交流院协办，重庆东岭艺术品有限公司及永恒盛集团有限公司承办，"Hello, ONE PIECE"执行委员会正版授权。《尾田荣一郎监修 Hello, ONE PIECE 路飞来了！》中国巡展正式启动于2018年，已经在深圳、成都、上海、武汉、长沙五个城市成功举办。杭州作为巡展的第六站，即将热血起航，让我们一起期待开展吧！

观展指南

展览时间：

2020年2月22日-2020年4月19日

开馆时间：

9:00-17:30 （17:00停止入場）

展览地点：

浙江世界贸易中心1号馆

浙江省杭州市西湖区曙光路122号

购票二维码：

官 方 指 定 售 票：大 麦 网、有 赞 商 城（巡展官方公众号）

https://detail.damai.cn/item.htm?id=610104289686

门票种类：