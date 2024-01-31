最强领域展开！《咒术回战》x CASETiFY联名系列限量发布

今日,国际潮流生活方式品牌CASETiFY携手日本超人气热血动画《咒术回战》正式推出首个联名系列,将天才咒术师们全员集结于CASETiFY潮流配件中,展开最强领域,点燃激情瞬间,共同重温那些温暖又热血的时刻。《咒术回战》 x CASETiFY 联名系列将于1月31日 正式发售,喜欢该系列的粉丝朋友可前往品牌官网进行加购。

热血集结,为降伏隐藏于世间的祸源“诅咒”而不断前进!跟随CASETiFY 降临咒术世界,与喜爱的咒术师们并肩作战,展开最强领域压制,降伏“诅咒”守护人间。《咒术回战》 x CASETiFY 联名系列将极具代表性的动漫角色与经典场景融入CASETiFY潮流配件设计中,包括虎杖悠仁、两面宿傩等备受喜爱的人物形象以及以诅咒封印、狱门疆等为主题的场景再现,身临其境感受激情燃爆的热血世界!此外,该联名系列还将推出一款特殊变色设计的iPhone保护壳,轻轻一按,将诅咒能量转化为热能,瞬间转化为深紫色,注入咒术之力!

《咒术回战》x CASETiFY 联名系列适配iPhone及Samsung Galaxy系列保护壳(包括iPhone15及Galaxy S24系列)iPad保护壳、AirPods保护壳、以及Apple Pencil保护壳等相关科技配件。凡选购《咒术回战》 x CASETiFY 联名系列手机壳即可获取限量珍藏版卡片一张,卡上的角色稀有程度各不相同,包括虎杖悠仁、伏黑惠、钉崎野蔷薇、五条悟、七海建人和两面宿傩等。该系列的所有产品零售价在 289-989元人民币。

《咒术回战》x CASETiFY 联名系列将于1月31日 在品牌官网、天猫官方旗舰店、小红书旗舰店、微信小程序以及线下门店同步发售。想要了解有关该系列的更多信息,请访问CASETiFY品牌官方微博或小红书账号,购买请参考品牌线上官网及 CASETiFY天猫官方旗舰店,或到线下门店进行购买。

关于CASETiFY

CASETiFY是一个DTC (Direct To Consumer 直接面向消费者) 的生活方式品牌,以个性化、定制化电子配件为核心卖点,同时积极致力于可持续发展活动。CASETiFY长期与艺术、时尚以及其他各界的品牌和名人开展一系列的合作,始终吸引着全世界的关注。CASETiFY使用最优质的材料和最前沿的设计,不仅创造了丰富多元的科技配件产品供消费者选择,同时也具有高度的原创性。CASETiFY是一个艺术孵化器、品牌设计工作室,亦是其客户在国际重要慈善活动和社会事业上的合作伙伴。



