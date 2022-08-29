国漫雄狮少年数字藏品，即将在龙数字发售

龙数字携手《雄狮少年》带来“第一届雄狮舞龙争霸赛”,希望通过这次发行的藏品既能传承非遗文化,又能够给用户带来更多的勇气与信念。

动画电影《雄狮少年》斩获2.49亿票房,并获得大量好评,被称之为“国漫之光”,影片在豆瓣更是获得了8.3的高分。电影讲述了留守少年阿娟和好友阿猫、阿狗在退役狮王咸鱼强的培训下参加舞狮比赛,经过重重磨砺,从病猫变成雄狮的成长故事。

雄狮少年

雄狮少年IP在国内数藏市场是上线即售罄的明星产品,发行方在发行过程中都结合电影的剧情进行了不同程度的文化外延,例如雄狮少年在丸卡数藏发布的人物典藏和剧情沉浸的卡牌类藏品,通过线上内容创新+线下赋能来实现百万发行量。数字藏品对于许多商业变现困难的行业来说,无疑是提供了一种平衡商业和艺术的新思路。当前已经有国产漫画品牌行动起来。

在2022年8月雄狮少年携手龙数字(Longart)进行全网发售,开启线上醒狮大赛,本次发售以电影原型中的醒狮为主体形象,贯穿电影中的剧情线,将鼓与擎天柱的道具与合成活动结合,寓意突破自我的少年之气与传承非遗的时代精神。在区块链技术赋能下,势必又将掀起新一轮的收藏热情。雄狮少年本次发行的藏品数量总量为3000份,此次发行将电影中纤毫毕现的醒狮拿出发售,力求塑造国内顶尖质量的数字藏品。

线上醒狮大赛的拉新活动还邀请到了抖音特效开发平台进行相关藏品道具开发来让更多的用户体验醒狮魅力,据了解制作团队曾为知名虚拟人希加加制作传播道具获得了出色的市场反响。

机构介绍:

LONG.Art|龙数字数藏平台:

中国首家推出元宇宙身份识别龙印(LogIN)NFT数字勋章的数藏平台,旨在深掘具有东方文化意涵的美学密码,以推动东西方文化交流为目的,联动画廊、机构及团体,通过为品牌IP化赋能、公共收藏赋值等方式,建构基于中文语境的IP化共识元宇宙社区,重构智能化时代的中国当代美学。LONG.Art|龙数字希望打造一个无需认可的基础设施,通过即插即用的NFT模块为链上凭证提供动力,同时为国内艺术家进入国际区块链生态打通预备环。

与此同时,LONG.Art|龙数字作为国内首个推出元宇宙身份识别龙印(LogIN)NFT数字勋章的数藏平台,开放用户主体IP定制使用权限,开发者可自行发行及索取其链上成就支持的 NFT,以此建立个人的“忠诚度计划”。