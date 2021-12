《青色交响》原创歌曲《Let it snow,Let it snow,Let it snow》MV公开！

KLab株式会社(总部:东京都港区、代表取缔役社长:森田英克、以下称“KLab”)倾情呈献,音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》(以下称《青色交响》)于2021年12月23日(周四)在其官方YouTube频道中公开了原创歌曲《Let it snow, Let it snow, Let it snow》的MV。

《Let it snow, Let it snow, Let it snow》MV公开!让FYA’M’的首支抒情曲轻柔包裹这圣诞夜吧!!

本次公开的《青色交响》的原创歌曲《Let it snow, Let it snow, Let it snow》由Penthouse的浪冈真太郎、阿卡贝拉创作家/Rabbit Cat的とおるす操刀作词作曲及编曲。由私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部「FYA’M’」来演唱。

《Let it snow, Let it snow, Let it snow》也是FYA’M’首次挑战抒情慢歌。

FYA’M’将对某人的思念之情轻柔包裹在歌声之中。MV里白色的气息、摇曳的街灯、闪耀着雪之结晶的世界,在这“Let it snow”的旋律反复3次之后仿佛就会落下飘雪的特别夜晚,请和FYA’M’的成员们一起度过。这正是一首完美契合这浪漫圣诞夜的歌曲。

这是来自FYA’M’的圣诞礼物!还请大家心中怀揣着对重要之人的思念,和重要的人一起聆听这首歌曲!

◆Let it snow, Let it snow, Let it snow

https://youtu.be/931A1seIjV4

演唱者: 私立奏ヶ坂中学高等学校成员

是沢 舞斗(CV:小野 友树)

綾瀬 光緒(CV:丰永 利行)

紫垣 明(CV:浦田 涉)

宗円寺 朝晴(CV:佐藤 拓也)

猫屋敷 由比(CV:滨野 大辉)

深海 ふかみ(CV:仲村 宗悟)

作詞・作曲・编曲:Penthouse浪冈 真太郎、阿卡贝拉创作者/Rabbit Catとおるす

动画:しろいろモード(Roly、臼水)

动画指导:すこっち

12月23日(周四)播出的节目中,出演声优和观众们一起欣赏了

《Let it snow, Let it snow, Let it snow》完整版MV

(左起)木村良平、逢坂良太、滨野大辉、仲村宗悟

关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”ד阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开,由KLab打造的音乐原创项目。

<<故事概要>>

――那一天,少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的,是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰,手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通,却在他们开口的瞬间,

自由变幻的优美和声充满四周,观众们也随着为之疯狂。

「我们,也想像他们那样歌唱!发光发亮!」

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们,他们的目标是,

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标,由他们所带来的演奏,就此开始――!

◆官网

https://www.aoppella.com/

◆官方Twitter

@aoppella

◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

