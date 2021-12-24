《青色交响》原创歌曲《Let it snow,Let it snow,Let it snow》MV公开！

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）倾情呈献，音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》（以下称《青色交响》）于2021年12月23日（周四）在其官方YouTube频道中公开了原创歌曲《Let it snow, Let it snow, Let it snow》的MV。

《Let it snow, Let it snow, Let it snow》MV公开！让FYA’M’的首支抒情曲轻柔包裹这圣诞夜吧！！

本次公开的《青色交响》的原创歌曲《Let it snow, Let it snow, Let it snow》由Penthouse的浪冈真太郎、阿卡贝拉创作家／Rabbit Cat的とおるす操刀作词作曲及编曲。由私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部「FYA’M’」来演唱。

《Let it snow, Let it snow, Let it snow》也是FYA’M’首次挑战抒情慢歌。

FYA’M’将对某人的思念之情轻柔包裹在歌声之中。MV里白色的气息、摇曳的街灯、闪耀着雪之结晶的世界，在这“Let it snow”的旋律反复3次之后仿佛就会落下飘雪的特别夜晚，请和FYA’M’的成员们一起度过。这正是一首完美契合这浪漫圣诞夜的歌曲。

这是来自FYA’M’的圣诞礼物！还请大家心中怀揣着对重要之人的思念，和重要的人一起聆听这首歌曲！

◆Let it snow, Let it snow, Let it snow

https://youtu.be/931A1seIjV4

演唱者： 私立奏ヶ坂中学高等学校成员

是沢 舞斗（CV：小野 友树）

綾瀬 光緒（CV：丰永 利行）

紫垣 明（CV：浦田 涉）

宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）

猫屋敷 由比（CV：滨野 大辉）

深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）

作詞・作曲・编曲：Penthouse浪冈 真太郎、阿卡贝拉创作者／Rabbit Catとおるす

动画：しろいろモード（Roly、臼水）

动画指导：すこっち

12月23日（周四）播出的节目中，出演声优和观众们一起欣赏了

《Let it snow, Let it snow, Let it snow》完整版MV

（左起）木村良平、逢坂良太、滨野大辉、仲村宗悟

关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”×“阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开，由KLab打造的音乐原创项目。

<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。

「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！

◆官网

https://www.aoppella.com/

◆官方Twitter

@aoppella

◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

©KLab

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿5747万日元（截至2021年11月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp