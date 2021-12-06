A-SOUL直播《花亦山心之月》入学考核，这也太能整活了！





“AU们”太友好、“巨龙”太会玩梗、A-SOUL姑娘们太会整活！12月3日晚，嘉然和乃琳《花亦山心之月》“明雍书院”的交换生入学考试后，相信这一定是很多粉丝的心中所想。









11 月 27 日、28 日两天，《花亦山心之月》与A-SOUL双方 B 站官方账号先后官宣合作！早就对“巨龙”（合作方）满怀期待的AU们（A-SOUL粉丝们的昵称），兴致勃勃的涌入官号下“舞龙”（去合作方账号整活），不到一天时间，《花亦山心之月》粉牌、定型文（A-SOUL粉丝吹合作方的小作文）......全都被AU们安排了一遍，直到直播开始前友好的互动都未停止。









合作直播的主题早在官宣时候就已经爆出，由嘉然和乃琳两位小姐姐代表“枝江学院“奔赴花亦山“明雍书院”交换学习，体验花亦山的皇家书院生活。直播开始后不到20分钟，直播间的人气就已经达到了150w+，巅峰人气更是达到了惊人的近400w。





直播中，嘉然和乃琳因忘记带明雍书院入学通知书，“被迫参加”花亦山入学考试，变相体验了一把《花亦山心之月》的各种玩法。









测试开始，两位小姐姐被要求现场为对方捏出“理想脸型”，却没想乃琳捏的“嘉点孜然”和嘉然的“君琳天下”都在达成对方表述的同时，利用《花亦山心之月》高自由度的捏脸整了个小活。









第二轮考核是结交各自心仪的名士，刚刚顺利通关的嘉然和乃琳，却没想到第二关就因为“脸黑”双双“卡关”接受惩罚。当然所谓惩罚并不是真的惩罚，而是罚两位小姐姐模仿各自选择却没结交成功的名仕模仿其绝招动作变相为粉丝发一波福利~





随后的考核中，嘉然和乃琳还一起以同名主题曲《花亦山》为BGM为粉丝们演出了主题舞蹈，相关直播切片也迅速登上了B站全站热门。









当然，与“巨龙”的合作粉丝福利肯定不能少，更是要多发福利才行。这次嘉然、乃琳在《花亦山心之月》合作直播结尾给出了直播活动奖励，通过《花亦山心之月》游戏内输入兑换码“ASOUL666”，即可获得五个专属头像框。









每个头像框都对应A-SOUL的小姐姐们专属设计，并带有富有诗意的命名阐释，受到了粉丝的高度评价。









在12月3日至12月14日期间，玩家登录《花亦山心之月》手游，完成花亦山XA-SOUL活动，通过累计登录更可获得专属外观道具、表情包、气泡框等限时福利！









值得一提的是，《花亦山心之月》手游中向晚A-SOUL福利头饰，竟然是一个印着A-SOUL字样的可爱青瓷碗，让粉丝们在游戏中成了名副其实的”顶碗人”。明明是嘉然和乃琳的主场，最后绷不住的却是向晚粉丝，让人不得不佩服“巨龙”的整活能力。









AU、花U友好互动，“巨龙”专业整活，不论是直播效果还是游戏福利，这次的合作都简直不能再有趣。不光游戏质量过关，对于玩家和活动的态度也认真负责相当到位，各位AU们还在等什么呢？你又多了一个下载《花亦山心之月》的理由！