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又获新身份！A-SOUL成《花亦山心之月》国风书院交换生

业内 狼小狼 2021年11月29日 17:50

 

2020年11月23日，A-SOUL横空出世。这支乐华娱乐年度最新企划中打造的虚拟偶像女团，自出道以来，成长速度仿佛坐上火箭一般。


又获新身份！A-SOUL成《花亦山心之月》国风书院交换生 业内 第1张


A-SOUL开播永远占据着B站TOP位，B站达成“万舰成就”的4个人中，有两人都是A-SOUL成员。2020年12月2日，A-SOUL发行团体第一张单曲《Quiet》 ；12月11日，进行了团体第一场线上直播。2021年4月30日，发布第二张单曲《超级敏感》；10月15日，参加《抖音美好奇妙夜》......向晚、贝拉、珈乐、嘉然、乃琳五个团队成员小姑娘，凭借着万花筒般的个人魅力和优秀的音乐作品，收获了超高人气。


而就在27日，一直期待《花亦山心之月》能和A-SOUL合作的小伙伴意识到“真的要来了”，此前扑朔迷离的线索终于尘埃落定，将这次A-SOUL的合作对象，指向了朝夕光年首款自研自发，于11月26日开启全平台公测的国风手游——《花亦山心之月》。


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就在11月27日、28日两天，《花亦山心之月》与A-SOUL双方B站官方账号先后官宣！早就蓄势待发的粉丝们，涌入官号下“舞龙”（去合作方账号整活）互动来欢呼这一次美好的“双向奔赴”，不到一天的时间就双双转发过万！


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双方的官宣表示，A-SOUL女团成员嘉然、乃琳将于12月3日20点，在嘉然直播间进行《花亦山心之月》的合作直播。官宣内容透露，枝江学院将派出嘉然、乃琳这两位“交换生”，奔赴位于花亦山上的“明雍书院”进行访学，参与入学考试。这不禁让人猜想此次直播的内容究竟为何，嘉然和乃琳又将面临怎样的考验？在官宣的同时，官方也“照例”为大家准备了大量的活动福利，并送出合作纪念转抽奖品。


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在官宣动态下，《花亦山心之月》的玩家与A-SOUL粉丝纷纷积极互动。A-SOUL粉丝非常热情地发“定型文”（粉丝吹合作方的各种小作文），并向《花亦山心之月》玩家安利A-SOUL过往的各种相关作品。


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同时，还有“双厨玩家”直呼“巨龙”（粉丝对合作方的爱称），向A-SOUL粉丝科普《花亦山心之月》到底是什么游戏。包括游戏的类型、玩法，以及游戏的主线剧情、主要角色等内容。正如A-SOUL圈子一直被称为“互联网亚文化的巴别塔”，原本相对独立的两个圈子在此其乐融融，这波联动属实把互联网给玩明白了。


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《花亦山心之月》作为朝夕光年首款自研高颜值国风书院养成手游，将故事背景设定在架空的“大景朝”。在游戏中，玩家将以“花家少主”的身份，前往大景第一皇家书院“明雍书院”进行修习成长。


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明显不同于枝江学院这样的现代背景，在明雍书院之中，亭台楼阁、吃穿用度，都带有皇家所独有的风范与气度。而景朝礼法、天文地理、制香鉴宝等特色课程，也让玩家在“上课”这件事的感受上别有新意。曲水流觞、诗歌宴集......在一个个“熟悉又陌生”的场景中，玩家会感受到皇家书院雅致的书院生活，却也将在不知不觉间卷入世家纷争的漩涡之中......


嘉然、乃琳“入学”后，将在明雍书院中遭遇怎样的挑战？又会有怎样的趣事发生？《花亦山心之月》将会与A-SOUL碰撞出怎样的火花，还要看12月3日20:00的合作直播揭晓！

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