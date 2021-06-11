斗鱼次元梦工厂线下见面会来啦！！

我心心念念的次元梦工厂线下见面会终于要来啦～～（￣▽￣～）～时间就是2021年的6月12日到6月13日！在上海国家会展中心举办，到时候可以约着亲友们赴约啦～gogogo！

这里给新来的小伙伴科普一下～上海cp展中cp的全名是comicup，中文名现在一般称作“上海同人展”，目前主要在上海举行～我个人觉得它是国内目前规模最大的同人展会，以同人交流为主～所以各位没找到组织的萌新，可以放心入坑啦（｡ò∀ó｡）！！

据我所知，这次的cp展斗鱼二次元也入驻啦～图我放在下面啦，感兴趣的小伙伴可以看一下，有可能到时候我们就见面啦！！！

反正就我个人而言，好多好多都是我喜欢的APP或者动漫或者游戏（老二刺螈了），真是想想都美滋滋呢！ԅ（¯ㅂ¯ԅ）不过…这里面我最最期待的是斗鱼二次元的活动！里面有好多漂亮的coser小姐姐登场…（我觉得一定会有我的祢豆子哈尼九！！提前尖叫）平时喜欢Cosplay但是苦于没组织的小哥哥小姐姐们也可以加入噢！

而且可以看到资深coser，还能参加许许多多的活动领取周边，感觉这次cp展主播们互相串门～～估计又能看到众多国风的漂亮衣服和其他展位的jk小姐姐们～三坑少女心动值次upup！！所以说，cp展真的是结交同好的好地方～也希望有小伙伴来找我玩！

另外悄悄说一句：门票价格也就是56－128之间有四个档位，个人感觉对学生党也特别友好噢～

里面不仅可以找到同好，看到各种各样优秀的coser，购买到心仪的周边，而且每个展位的展商也有好多礼品免费送上～快张嘴吃我安利！就拿我最喜欢的斗鱼二次元举例：

＜li＞还有现场抽奖活动！比如关注官方双微啦，或者下载斗鱼APP啦，又或者和主播合影发微博，可以参与抽奖噢～这一次本宝宝也想做一次欧气爆棚的分子，而不是啥也没有的分母了＜／li＞＜li＞还能和心爱的主播参与互动！九哥哥给爷冲！＜／li＞

另外主办方据说还贴心的准备了节目和游戏给我们，这个cp展不去真的血亏了！！另外我因为参加过两次cp展之后，还加到了之前一个白起coser的联系方式嘤嘤嘤，现在是我的亲友哈哈哈（骄傲），可帅了！（悄咪咪的说声这次我想去找云樱小姐姐要微信，不知道能不能拿到，大家祝我顺利！）

－－－－福利大放送－－－

私心的放一点我从工作人员那里偷来的小姐姐们走秀图和斗鱼二次元展台图片，嘿嘿（〃ﾉωﾉ）～方便小伙伴去给我的小哥哥小姐姐们打call！