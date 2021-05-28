《克拉声咖在线》×《一念永恒》 听主创团队欢乐聊动漫

改编自网络文学作家耳根同名小说,由企鹅影视、视美影业联合出品的动画《一念永恒》正在腾讯视频上热播。这部国漫巨制沙雕修仙番吸引了许多动漫爱好者,一时间圈粉无数。5月26日晚19:00,为剧中角色宋君婉、李青侯、杜凌菲配音的配音演员赵熠彤、郭浩然、李诗萌做客《克拉声咖在线》,更有导演苏晓光和作者耳根连线空降,整场直播高能互动,现场欢乐不断。

直播一开始,三位配音演员就和早早等待的粉丝们开始问候。为了了解大家是否在追剧,李诗萌调皮地问大家现在更新到第几集了,直播间的弹幕上纷纷刷出了正确答案“44”,绝对的忠实粉丝无疑了。

对于弹幕上粉丝们最关注的剧情问题——主角白小纯最后和谁在一起?赵熠彤非常机灵地回答:“请大家在周三晚10:00关注腾讯视频的更新。”而也有好奇的粉丝宝宝问到郭浩然老师喜欢怎样的女生,他巧妙地表示在《一念永恒》中李青侯跟媚香师妹有一段甜蜜的故事。但大家都不打算让他蒙混过关,于是直播间在李诗萌和赵熠彤的追问及郭浩然的转移话题之间拉扯,逗得粉丝们纷纷弹幕表示太欢乐了。

而提到男主的技能时,赵熠彤也问大家最想拥有什么能力。郭浩然马上说自己想要的技能很现实,就是让自己的银行卡余额变多,大家也纷纷表示“人间真实”。李诗萌则表示弹幕中粉丝的“狂吃不胖”则是自己最喜欢的了,而且要对美食来者不拒,依然还能保持完美身材。赵熠彤坦言自己希望有一个“心想事成”的能力,这样的最实在了。

说到最喜欢的剧中角色,郭浩然认为媚香师妹、杜凌菲还有吕轻侯自己都挺喜欢的。赵熠彤表示更喜欢自己配的角色宋君婉,她是一个很有魅力的女性,在剧中对于白小纯的感情也有变化的过程。李诗萌则认为侯小妹很可爱,天真开朗,但最喜欢的还是白小纯,因为他平时虽然没正行还胆小如鼠,但在真正危机的时候能挺身而出,很有男子气概。

在原音再现的环节,郭浩然用李青候、杜凌菲、老奶奶声音,李诗萌用杜凌菲、白小纯声音,赵熠彤用宋君婉、李青候声音来反串演绎白小纯经典台词,还有模仿学舌兔的以及其他灵兽的配音也是新奇异常,大家纷纷表示有股不一样的感觉。

接下来大家和导演苏晓光进行了连线,说到大家对白小纯的感情线疑惑时,苏导也是卖起了关子,表示两位女主都在自己不能引战透露,只是表示会更细腻处理其中的感情部分,大家保持关注,一定不会失望的。而提起创作剧中白小纯的人物形象,苏导则表示作者耳根创造的这个角色非常有趣,胆怯的他也有担当,时不时有种小反转和惊喜,这样非常真实的形象也更能吸引观众。

随后作者耳根大大也连线进入了直播间,面对大家对于作者塑造白小纯这么接地气的创作灵感,耳根大大表示有两个灵感。第一个灵感是参考自己的形象设计的,第二个是想写一个关于勇气的故事,而思考到在胆子很大的人物身上太过疏松平常了,但是在一个平时胆小的角色身上,所能展现的勇气会更具对比性,从而创作了白小纯这个角色,也能让大家看着他随着剧情一步步成长。

直播过程中还有好几次的福利时间,有回答弹幕粉丝的问题,也有抽取弹幕中的听众送上惊喜小礼品,全程高能满满。最后的福利是三位老师分别给大家留下的手机铃声福利,而欢乐的直播时光也来到了尾声,在和大家依依不舍地告别后结束了直播。

据悉,《克拉声咖在线》是克拉克拉2020年重点打造的直播品牌IP《克拉团建趴》下的一档直播栏目,邀请人气声咖做客克拉克拉直播间和网友直播互动。接下来,除了热播动漫的配音演员外,还有更多不同的声咖做客直播间,敬请期待。