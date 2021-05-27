秘宝之国：遗忘病毒源头即将出现？修复之旅迎来高潮！

作为国内首部文物拟人悬疑动画，《秘宝之国》修复之旅更加精彩，修复师钟子信在修复秘灵的路上越挫越勇，观众们也终于盼到了最新更新的第7集！

上周，动画故事发展回到主线剧情后，钟子信一行为了被感染秘灵免于销毁，向普利特发起挑战，并承诺如果能够拯救首位感染的秘灵，消灭遗忘病毒，那么数据界所有的秘灵都能被修复。

本周，这部由两点十分动漫与B站共同出品的动画，将镜头对准了另一文物瑰宝。为了完成任务，身穿金缕玉衣的钟子信来到了秘灵“蕾”的意识空间，其本源是中国古建筑设计文化瑰宝“样式雷烫样”，也是许多人都未曾了解过的传奇世家创造的建筑传奇。

与之前出现的“曾侯乙编钟”“越王勾践剑”“金缕玉衣”等文物不太一样，“样式雷烫样”对于观众来说，稍显陌生。2018年，央视文博探索类节目《国家宝藏》第二季在首期节目中，第一件亮相的国宝就是：样式雷建筑烫样，也是从此时起，这一文物才逐渐被大众了解。

“一家样式雷，半部古建史”，“样式雷”是对中国清代200多年间，主持皇家建筑设计的雷姓家族的誉称。前后200多年，7代人都是中国最高级的建筑设计师，先后在样式房主持皇家建筑设计，被世人誉为“样式雷”。

烫样，就是指古建筑的立体模型。“样式雷”的烫样作品具有层叠性和灵活性，结构之间互不影响，各个建筑细节有所联系又各自独立，其屋瓦、廊柱、门窗甚至内部陈设的桌椅、几案、床榻等每一个小部件都是活动的，每一块小板子都能移动，从里到外将建筑结构和形态表现得十分明确，一目了然。

中国六分之一的世界文化遗产，均打上了“样式雷”的烙印：圆明园、故宫、春园、颐和园、北海、中南海、故宫、景山、天坛、东陵等这些耳熟能详的建筑烫样，都是出自样式雷家族之手，也留下了大批样式雷设计图档。

随着战争的爆发，八国联军进入中国，他们烧杀抢掠无恶不作，尤其是对中国文化瑰宝的抢夺，简直是中国从古至今最严重的浩劫。正是多亏这些烫样的留存，我们还能够看到被焚毁前的圆明园、颐和园旧貌。

这些史实，《秘宝之国》将之藏于动画中八位动物模样的角色里，角色们在拿着刀叉蚕食食物时，仿佛是在伤害藏在桌子底下瑟瑟发抖的“样式雷”，也隐喻着八国联军侵华对中国建筑的摧毁和财物的掠夺。

可以说，《秘宝之国》这部动画从立意和制作意图上，已经不止于呈现一部好作品这么简单了，动画执手情怀，在浩如烟海的文物中，试图将观众带入历史的洪流中，主动地去了解文物背后浓缩的中国文化故事，对于传承中国传统文化有着极其重要的意义。

动画最后，身着战衣的钟子信拼命抵抗着来自超高浓度遗忘病毒的攻击，他需要做的，是寻找秘灵本体并唤醒，但无奈没有同伴的帮助势单力薄。正当他体力不支时，样式雷工匠幽灵的悲鸣及时出现，帮助他们躲过炮火攻击，并唤醒了蕾，完成了修复任务。

截至目前，动画已经更新7集，主角们在寻找谜底的路上孜孜不倦地探索着，如果找不到病毒源头，秘宝之国将会陷入更大的旋涡。更多精彩剧情，下周不见不散。