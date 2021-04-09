TV 动画『盖塔机器人 ARC』主演确定为内田雄马！ 7 月TV 开始放送

声优第 1 弹、最新主视觉・PV・主题曲情报解禁！ 另外线上活动也已决定举行！

今年 7 月开始放送的 TV 动画『盖塔机器人 ARC』（暂定译名）。今天第 1 弹声优解禁。饰演乘坐盖塔机器人的主角・流拓马的内田雄马、饰演神威・匠（暂定译名）的向野存麿、饰演山岸獏的寸石和弘将会出演本片。此外神隼人将会由从『真盖塔机器人 世界最后之日』（暂定译名）（1998 年～）开始一直在『盖塔机器人』（暂定译名）系列中担任同一角色配音的内田直哉饰演。

同时新主视觉也将公开。主视觉中可以看到乘坐「盖塔机器人」的「盖塔小队」3 人齐聚一堂，在他们后面的是发出指令的神隼人和主角机器人「盖塔 ARC」。

使用了新片段的 PV 第 2 弹页同时解禁。

此外 JAM Project 的新曲「Bloodlines〜命运的血统〜」将会被用作为本作的开场主题曲。

而且「『盖塔机器人 ARC』声优发表纪念线上访谈活动」将在 4/17（周六）17:00～（日本时间）开始举行。饰演本作的主角・流拓马的内田雄马和，在『真盖塔机器人 世界最后之日』等中饰演主角・流龙马的石川英郎将会出演。并且担任本作角色设计的本桥秀之以及担任本作动画出品（包括所有 OVA 版）的南喜长也会参加。将制作现场的热量传达给各位。然后在本次活动中也将会公开其他一系列情报。

■PV 第２弾 URL：https://youtu.be/BWcvMWr13fU

■来自第 1 弹公开声优的寄语

《饰演流拓马的内田雄马的寄语》

我是这次有幸担任流拓马声优的内田雄马。

「盖塔机器人系列」至今已有 45 年以上的历史。

经过那么长时间，至今仍能进行新的动画化制作，正是系列经过长时间被喜爱的证明，我为此感到感动。

当自己拿到这个角色时我感受到了这个使命的重量，我会一如既往地尽全力挑战本次的作品制作。希望大家能够愉快地观看本作，我为此会尽到自己最大的努力！请多多期待「盖塔机器 ARC」！

●内田雄马的简介

隶属于 I'm Enterprise 事务所。曾参与 TV 动画「BANANAFISH」「碧蓝之海」等等数部人气作品地主演。获得第 13 届声优奖主演男演员奖。作为演员拥有较高的评价。2018 年作为艺人出道等等，还在拓展自己的演艺道路。

《饰演神威・匠的向野存麿的寄语》

当时收到这个消息时我十分高兴。

立马看完了原作漫画，将自己浸入了原作的世界观中。背负着我自己体验不到的复杂宿命的青年神威。

被他居然与我是同岁这件事所震惊。作为异样存在的纠葛与渴望。

我决定接受并再现他那过于残酷的生平。

我觉得必须要在感受盖塔机器人系列其历史厚重感的同时，回应对于其超高的期待，并将作品呈现给粉丝。

●向野存麿的简介

北海道出身。立志成为演员在专门学校学习表演技术后前往东京。与他的外表具有反差的低沉嗓音是他的特点。作为新人能够担任神威・匠的声优，本作将成为他的出道作品。他今后的活跃也值得期待。

《饰演神隼人的内田直哉的寄语》

我和各位一样也是「盖塔机器人」的粉丝之一，听到这个消息时在心中都跳了起来。「能够再一次体验那个盖塔机器人的世界！并且能够再次演绎神隼人！｣能够参与已经离世了的石川老师的[盖塔机器人 SAGA]的最终作品的制作，我已经抑制不住自己的激动。然后可以再次与以川越监督为首的声优、工作人员一起制作作品也是本次的期待之一。

兴奋！

●内田直哉的简介

隶属于大泽事务所。出身于东京。从 1998 年的『真 盖塔机器人 世界最后之日』开始始终担任OVA 版的神隼人的声优。近几年参与的作品有：TV 动画『冰海战记』『优国的莫里亚蒂』等等

■继 BANDAI SPIRITS 即将发售的「超合金魂 盖塔 ARC」，HG 塑料模型版「盖塔 ARC」也将发售！

※部分地区将不进行贩卖

■开场曲「Bloodlines〜命运的血脉〜」将在 7 月 14 日发售！

本作开场曲，由 JAM Project 带来的「Bloodlines〜命运的血脉〜」（作词・作曲：影山浩宣 编曲：寺田志保／栗山善亲）也将在 7 月 14 日（周三）进行 CD 发售。

迎来了 20 周年，至今也在牵动动漫歌曲界的 JAM Project 时隔 2 年再次担任动画主题曲的制作。曾经负责了许多

「盖塔机器人系列」主题曲的 JAM Project 用可以说是集大成的厚重且强有力的音色制作出了这一首瑰宝般的机器人歌曲。

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■动画『盖塔机器人 ARC』介绍

『盖塔机器人 ARC』是 1974 年永井豪・石川贤开始连载的漫画『盖塔机器人』为起始的《盖塔机器人 SAGA》的最终章。

◇所谓《盖塔机器人 SAGA》◇

《盖塔机器人 SAGA》是以『盖塔机器人』为起始的「盖塔机器人」系列作品的总称。作为原点的『盖塔机器人』是建立起合体变形机器人金字塔的作品。在它之后，由多部作品继承了其「合体变形」的魂魄。「盖塔机器人」在开始之后分别由『盖塔机器人 G』（1975~）、『盖塔机器人号』（1991~）、『真盖塔机器人』（1997~）几作描绘了后续的故事，2001 年在双叶社的 Action Pizazz 增刊『Super Robot Magazine』上开始连载的就是『盖塔机器人ARC』。

此后石川贤突然去世。『盖塔机器人 ARC』和《盖塔机器人 SAGA》也成为了未完成的名作。

这次制作的动画将会是一部将原作特征更加浓厚地表现出来的作品。导演是负责了『真盖塔机器人对 NEO 盖塔机器人』『新盖塔机器人』等作品的川越淳，动画制作将会由制作了 OVA「盖塔机器人系列」的 Bee･Media 进行负责。系列诞生 46 年。「盖塔机器人」这部作品所始放、迸发出的“热血魂”将打破令和的闭塞与混沌。敬请期待。

■放送情报

2021 年 7 月开始

■声优

流拓马：内田雄马

神威・匠：向野存麿

山岸獏：寸石和弘

神隼人：内田直哉

其他

■制作阵容

企划：Dynamic 企划 原作:永井豪・石川贤 导演:川越淳构

成・脚本:早川正 角色概念: 星和弥 角色设计:本桥秀之

机器人・概念设计:堀井敏之 道具・机甲设计:岩畑刚一/森木靖泰/铃木典孝

美术监督:根岸大辅 美术设定: 滝口胜久 CＧI 监督＆CG 设计: 后藤优一

音响监督：中野彻 音乐：栗山善亲/寺田志保 音乐制作：Lantis 主题曲：JAM Project 动画制作:Bee・Media 制作:真早乙女研究所

■官网／PV 第 2 弹

『盖塔机器人 ARC』官方 HP https://getterrobot-arc.com/

『盖塔机器人 ARC』PV 第 2 弹 URL：https://youtu.be/BWcvMWr13fU

■官方 SNS

官方 Twitterhttps://twitter.com/getterrobot_arc

官方 Facebook https://www.facebook.com/getterrobot.arc/

■Copyright

(c)永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

※需要登载图像的情况下请使用本标记。

《商品信息》

○超合金魂 盖塔 ARC 发售：BANDAI SPIRITS

○HG 盖 塔 ARC

发售：BANDAI SPIRITS

○CD「Bloodlines〜命运的血统〜」

发售日：2021 年 07 月 14 日(周三)

商品号：LACM-24126

价格：¥1,320(10%含税)/¥1,200(不含税)

厂牌：Lantis

发售・贩卖：BANDAI NAMCO Arts Inc.

※ 标题曲+c/w 曲、各 Inst.共收录 4 首

