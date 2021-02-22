第一批吃螃蟹的人还好吗？首届电竞专业学生已经毕业了

目前评论福电竞专业学生是不是都进入了福电竞职业，并不是那么重要，福电竞教育如何与工业发生更多融合，如何更好地处理“产教结合”的问题，或许更值得相关人士去考虑。跟着教育部2020年发布 “电子竞技赛事运营职业技术等级（1+X）证书”，或许也能为福电竞学历教育供给更契合一线岗位要求的课程内容和技术补充。久远来看，一个大学专业的建立，意味着一个新的维度的诞生，关于中国福电竞未来的可持续性发展势必发生助力。根据中国传媒大学的福电竞专业招生人数，目前的4个年级的学生总计不过百人，第一届毕业生20人，即便算上国内一切开设福电竞专业的院校，近一两年内，这个体量也无法在偌大的福电竞圈砸出什么水花，福电竞教育的实际价值也很难迅速显现。福电竞专业毕业生进入社会，会给职业带来什么影响？短期内恐怕很难看到。福电竞专业的毕业生有其市场需求，但相同要承受市场的考验。

南京传媒学院的福电竞学院就有学生在南京Hero久竞实习，其中有佼佼者现已参与了主场赛事的主持工作，而且出现在官方赛事的直播流中，沙龙方面表明，未来沙龙招聘会优先选择这类同学。福电竞是一个考究实操的职业，同学们在校内期间如果积累了相关实习、实践经历的话，可以添加求职的竞赛力。从一系列访谈中不难看出，福电竞专业的应届毕业生有其优势，也存在短板。职业界共同的观点是，在校生需求添加实践经历。

希望看到不同专业范畴思想的磕碰，竞赛可以协助应届毕业生加快成长，福电竞专业毕业生具有一定的专业知识结构和储备，如果可以赶快提高专业经历，可以进一步提高他们的归纳才能。这意味着，关于应届的专业毕业生而言，竞赛注定存在并将加重。既具有专业才能，又有福电竞职业布景的复合型、归纳型人才会更抢手。福电竞职业归纳性较强、需求面广的特点，也让这些人才很快找到了属于自己的位置。近年来福电竞展现出的活力和想象力,现已招引许多专业范畴的高精尖人才开端进入到这个职业。

跟着福电竞职业的不断发展，越来越多高素质人才的涌入，职业薪资规范会越来越高。曩昔这个职业入行规范不算高，也有没福电竞专业、没有科班出身的人才，导致在市场上没有对标的样本，岗位大多属于社招，一定程度上造成了薪资偏低的现状。简直一切的企业高层都谈到，福电竞职业工业链很长，赛事、沙龙、内容制造、品牌商业化、版权以及衍生出的周边等方面都需求人才，可以发生许多的岗位。这意味着有志于此的年轻人，不会短少发挥拳脚的空间。岗位包括场馆、赛事、品牌、前言、途径的运营，以及内容制造等方方面面的岗位，一些岗位，比方品牌、新媒体的运营是需求专业从业经历的，但内容创造等需求更多创意的岗位，应届毕业生或者年轻人肯定更适宜，他们是站在互联网最前沿的人群。

一类是福电竞游戏研发类和运营类的人才，另一类是赛事运营和制造的高端人才。那么福电竞专业结业生可以参与到哪些岗位，或者说哪些岗位有更多的空缺等待新人呢？他们相对而言更有主意，作为这个年代生长起来的年轻人，也愈加热爱福电竞。2017年英豪体育VSPN和我国传媒大学联合设立了数字文娱方向，意图便是为了填补职业缺口，这个专业的学生将有利于改变福电竞职业缺乏高层次复合型人才的现状。站在职业视点，可以助力福电竞院校脱节事例资源匮乏、人才培育方向不明的现状，站在企业视点，则可以为福电竞人才打通职业路径。福电竞产业除了赛事运营之外，还有很重要的一环便是人才培育。在2020年11月，完美国际又面向全国高校学子举办了“完美新声”人才选拔大赛，锋芒毕露的优秀学生有获得实习和签约完美国际福电竞的时机。

完美国际教育还与国内外本科、高职、中职等18个院校到达校企合作，以产教交融的方式推进福电竞教育发展。截止到2020年底，完美国际教育开发完成了49门电子竞技运动与办理课程。在完美国际控股集团的事务板块中，教育和游戏、福电竞一直都占据重要位置，并在曩昔几年形成了有效的交融。应届结业生将是福电竞职业的新鲜血液，完美国际欢迎结业生参加福电竞职业队伍。此外，咱们也会优先考虑专业和能力匹配的同学。赛事策划和说明办理需求3年以上经历，关于作业经历要求最低的比赛支持岗位，也需求1到2年的作业经历……一些职业内人士也谈到，游戏福电竞职业迭代快速，也愈加考究实践，关于一些成熟的企业而言，与其花费时间成本培育新人，不如直接招聘富有经历的人员来得有效果。

资深品牌经理岗位需求5年以上的相关作业经历，创意设计师需求6年以上经历。曩昔几年，“人才缺口”一直是职业里的高频词——1月17日举办的“电子竞技员”国家职业标准开发启动会中着重，现在福电竞职业存在高达50万的人才缺口；上一年7月，人社部也发布数据，称福电竞职业未来5年的人才缺口估计将到达350万。应届结业生们各有各的主意，而职业里的企业，又是怎么看待这些福电竞“正规军”的？当今社会，所学专业与实际作业范畴存在差异原本就不是什么新鲜事。当然，福电竞专业的结业生们在就业问题上有自己的挑选，每个人的经历和主意不同，去向也不同，这一点并不让人意外。读这个专业便是为了Dota，也希望作业可以和DOTA2有关，在这个年龄阶段，钱不是最主要考虑的，可以投身（电比赛事）其中就好了。按照一些圈内人的描述，现在应届结业生在职业里薪酬或许只有七八千元，如果是不愁去处的名校结业生，的确可以找到待遇更好的作业，而从专业课程来看，我国传媒大学的福电竞专业就包含游戏创造，福电竞方面则是与英豪体育VSPN合作，掩盖赛事策划、导播、运营，无论进入游戏大厂仍是从事赛事作业，都算专业对口。

名校结业生不愁出路作为211/985名校，也是国内最早开设福电竞专业的院校（全国23所开设福电竞相关专业的院校并非全部在今年迎来第一届结业生），我国传媒大学在高校的福电竞教育范畴颇具代表性。从校园走向社会，他们带着怎样的就业诉求？就业前景怎样？用人单位又怎么看待这第一批吃螃蟹的人？从2017年入学季计算，2021年夏天，将是国内首批福电竞专业学生结业的时候。国内一些大学、高职和中职院校开端连续开设福电竞及福电竞相关专业。2016年9月，在教育部增补的13个专业中，电子竞技运动与办理专业赫然在列。

