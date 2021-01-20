「乐」迎新年，2021拼出小牛劲

乐高集团携手多位明星牛人花式演绎拼搏小牛劲，共庆牛气中国年





（2021年1月20日，中国）新年伊始，全城渐渐有了庆祝农历春节欢乐热闹的气氛。近日，乐高集团开启了“拼出小牛劲”新春主题活动，三款以中国传统春节文化为灵感的全新乐高®套装——年的故事、新春灯会和乐高®得宝®快乐童年时刻已隆重上市，将陪伴小朋友和乐高玩家们在拼搭和玩乐中欢度牛年新春。同时，乐高集团致敬乐观积极、努力拼搏的人们，携手邓亚萍、胡浩亮、史彭元三位大“牛”人，以花式独特的方式演绎“拼出小牛劲”，鼓励小朋友和乐高玩家们以勇敢无畏的牛劲精神，卯足牛劲，拼出牛气中国年！

曾以乒坛“拼搏”著称的邓亚萍退役后转型，从事慈善公益事业，致力于让更多的孩子接触到国球乒乓。今年，恰逢邓亚萍本命牛年，她与儿子一起拼搭起了新款乐高®城市组城市中心和新春灯会套装，并用积木拼搭出了两个独具创意的乒乓球板对战年兽，以这样充满创意的方式点燃勇敢无畏的火种，将拼搏精神传递给孩子们。

知名街舞大「牛」胡浩亮凭借对街舞的一腔热血，一路过关斩将，曾夺得多个街舞大赛冠军和奖项，是街舞Battle大神级人物。这次，他将向乐高®悟空小侠大圣机甲拜师学艺，结合舞蹈与拼搭的创意玩乐新方法，与“大圣”共同合力击败年兽入侵，用酷炫舞姿拼出小牛劲！

演员史彭元凭借饰演《隐秘的角落》中严良一角被大众所熟知。年仅15岁的他，如同一头朝气蓬勃的小牛，晒出与新款乐高®幻影忍者赞的泰坦机甲合影，传递出“初生牛犊不怕虎”的拼搏气势。

为了让小朋友和乐高粉丝们更好地体验“拼出小牛劲”主题，乐高集团将于1月22日至2月7日期间分别在南昌、郑州、杭州、北京、深圳开展别开生面的新春主题线下体验活动。通过五城沉浸式玩乐体验，让小朋友和乐高玩家们充分感受牛气冲天的新春氛围和乐高积木的非凡创意，是新春期间不可错过的打卡胜地。

2021年1月，三款以中国新年为主题的玩具套装新品现已全面上市。其中包含多种牛造型的小人仔和花灯等元素，体现了浓浓的牛年气息以及对未来生活的美好希冀。





在80106年的故事中体会北方过年习俗。传说中的“年兽”摇尾来袭，扮个“牛”造型，放鞭炮驱逐年兽。首次启用了雪的场景，也预示着新年“瑞雪兆丰年”。

在80107新春灯会中，感受南方正月十五元宵佳节。呼朋唤友逛灯会，一起点亮牛型灯，牛年行大运；放水灯，观锦鲤，一同开启来年好运气。

在乐高®得宝®系列10943快乐童年时刻套装中，通过大颗粒设计搭配独特的二合一场景模式，让学龄前儿童在拼搭过程中可以一面感受浓厚新年氛围，了解传统风俗文化，一面提前适应幼儿园生活，收获成长，提前做好入学准备。

【左图为新年场景，右图为幼儿园场景】





除了新春限定套装，乐高集团在2021年1月还发布了多款乐高®新品套装，带来更多拼搭模式和玩乐体验的同时，希望乐高玩家们在新的一年与乐高®玩具一起卯足牛劲，发挥想象力，拼出缤纷牛气中国年。





「拼」出心目中的美好城市——乐高®My City系列新品60292城市中心，灵感源自现代社区真实生活场景。在两层小屋，体验各种角色；在垃圾回收站模型旁，学习垃圾分类知识；体验加油旁自助洗车机器的刷子跟随汽车前进转动，细节精致，玩乐性十足。

「拼」出无惧挑战的大无畏精神——为庆祝乐高®幻影忍者系列十周年，全新71738赞的泰坦机甲，高达26厘米，可灵活操控，使用多种武器，并具有多种战斗功能，如发射射钉枪、旋转叶片刀。让孩子们在角色扮演和玩乐的过程中，体会正义、勇敢、团队协作的精神。其中包含杰黄金忍者可供“超集玩家”收藏。

「拼」出友谊的高光时刻——乐高®好朋友系列全新套装41449安德里亚的温馨之家。在玩乐中，孩子们可以跟随安德里亚和史蒂芬妮体验一场有趣的家庭派对。该模型配有车库录音室、游泳池、带上下铺床的卧室、客厅、厨房以及一款新推出的微型玩偶。孩子们可以尽情展示创意，培养自信，与家人和朋友一起参与过家家的游戏，共享欢乐时光。

「拼」出蓄势待发的冲劲与能量——乐高®机械组推出新年重磅赛车模型42125，真实地复刻了Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”法拉利赛车。该车忠于原赛车配色方案和贴纸，机械传动、搭载前后悬挂系统，移动式活塞V8发动机等，高度还原了其细节和功能性，再掀车迷拼搭狂潮。

2021年，全新“乐高®新品情报站”微信小程序工具也已上线。一键就能查询当季精选新品信息，还可一键分享给微信好友，旨在为消费者提供更便捷、及时的数字体验。





“乐高®新品情报站”有三大核心功能 ：“当季热门新品、兴趣主题精选推荐、限定款发售日历”，多纬度、多样化让用户随时随地获得第一手新品资讯。微信里搜 [LEGO乐高]小程序，点击底部栏直接进入[乐高®新品情报站]，或直接扫二维码立即体验。快去看看这一波新品吧。





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关于乐高集团





乐高集团致力于通过玩乐的力量以启迪和培养未来的建设者。以乐高®积木颗粒为基础，乐高玩乐系统能够让儿童和粉丝自由拼搭，尽情发挥想象力。





1932 年，乐高集团由 Ole Kirk Kristiansen 创立于丹麦比隆。“乐高”的品牌名称源于两个丹麦语单词“LEg”和“GOdt”的组合，意为“玩得快乐 (Play Well) ”。





如今，乐高集团仍然是一家总部位于比隆的家族企业，其产品已销往全球 140 多个国家和地区。





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