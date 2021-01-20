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斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会

业内 狼小狼 2021年01月20日 16:10

新年伊始,让斗鱼二次元小姐姐带领我们一起——探索斗鱼二次元新年福利,快快乐乐逛漫展吧。

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第1张

MIX晴子是斗鱼二次元展台的靓丽风景线之一,她是刺客五六七主创见面会的主持人,也是腾讯TGC官方主播,资深COSER,拥有多重身份的她,在直播中会给你带来新的体验。锁定斗鱼直播间:5546224。

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第2张

云樱花颜金步摇S是斗鱼二次元知名人气主播,头号话聊主持人,也是二次元心理咨询师。知性温柔是她的人生理念也是她的直播风格,想要如沐春风般的治愈体验,尽在斗鱼直播间:3655320.

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第3张

尤优baby是斗鱼二次元知名人气主播,也是知名coser和showgirl。可爱中带着一丝小性感,代表她的style,小姐姐的斗鱼直播间:1769784。

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第4张

伊珞瞳是斗鱼二次元人气声优主播,也是资深coser,是拥有大长腿的甜美型小姐姐,也是各大漫展特邀嘉宾。想看专业的cos秀,锁定直播间:2037192。

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第5张

二呆酱Nancy是斗鱼二次元知名人气主播,也是资深coser,曾出席腾讯《游戏人生》年度访谈。小姐姐直播间号:5092355。

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第6张

小月月月月QwQ是斗鱼二次元首席女团成员。曾经担任天津王者荣耀官方coser,西山居官方coser,是各大漫展的签收嘉宾,新锐原画师。想看可爱乖巧跳宅舞的小萝莉,可以来直播间:5243442。

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第7张

哈尼九是斗鱼二次元首席女团成员,舞见,资深coser。这么可爱,当然是男孩子啦。想看宅舞表演,锁定直播间:1662839。


接下来是一些花絮~

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第8张

斗鱼工作人员筹备妆造中~

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第9张

赛博朋克展台熙熙攘攘~都有乖乖做好防护哦~

斗鱼萌妹主播萤火虫漫展见面会 业内 第10张

现场更有精彩活动~斗鱼二次元福袋派送中~


特别感谢服装赞助商,本次活动由美萌提供服装道具。


尽管疫情严峻,展会依旧有着靓丽的风景线。无论是否小姐姐们佩戴了口罩,她们都是本届展会上最受瞩目的群体。实际上,这种“犹抱琵琶半遮面”的感觉同样新颖,带来了完全不一样的观感。


在疫情的大环境下,斗鱼二次元能够参展已经是难能可贵。斗鱼二次元小姐姐温馨提示:大家带好口罩、注意防护,下一期展会,我们再会。

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