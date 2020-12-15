60部作品获评2020中国卡通形象营销大会优秀案例

狼小狼

2020中国卡通形象营销大会开展了案例征集和推荐活动，共收到666件作品报名。经过专家评审，优秀卡通形象设计类、优秀卡通形象营销类、优秀卡通广告类分别有20部作品入围。大会组委会将对全部入围作品寄送入围证书。





以下入围作品排名均不分先后。





一、优秀卡通形象设计类





大吉兔 杭州时久番动漫有限公司

西子猫猫 杭州西猫文化创意有限公司

中国火箭——向成功 山西灌木文化传媒有限公司

香山福神 北京市香山公园管理处

洛宝贝 漫奇妙（北京）文化有限公司

TIDE泰德 杭州市江干区人民政府四季青街道办事处

鳄梨家族 深圳融创千万间文化传播有限公司

元气食堂熊大卫衍生品设计 杭州思岩文化创意有限公司

牛富贵 衢州徐明动漫创意事务所

小西生旦净丑 西安海西广告有限公司

普法小蜜蜂 中山市第一人民法院

小鸡彩虹系列卡通形象 杭州天雷动漫有限公司

鹿与鹭 北京市大兴区文化和旅游局

唐潮家族 西安桥合动漫科技有限公司

猫桥一生 杭州给条鱼文化创意有限公司

蒲河“小H” 沈阳航空航天大学

战“疫”神祗系列 南京品智广告有限责任公司

猪小屁 北京创客互动科技有限公司

萌芽熊 上海智间网络科技有限公司

辛弃疾 山东御书房动漫科技有限公司





二、优秀卡通形象营销类





鲁班卡通形象衍生品设计 山东艺术学院传媒学院

一品芝麻狐 火山映画（北京）影视文化有限公司

中版猫 中版集团数字传媒有限公司

圣象集团吉祥物萌象家族 圣象集团有限公司

四耳猴 东莞市萌众文化传媒有限公司

苏宁集团吉祥物苏格拉宁 正邦创意（北京）品牌科技股份有限公司

造梦大城 玩出未来 大方众智创意广告（珠海）有限公司

咪咕熊猫（MIGU PANDA） 咪咕文化科技有限公司

中国旅游集团“我和旅行”吉祥物火烈鸟 正邦创意（北京）品牌科技股份有限公司

戈壁精灵－阳阳衍生产品、让文物活起来微视频 克拉玛依展览馆、新疆漫龙数字技术有限公司

北京特色文旅IP京狮联萌 北京时光方程科技文化有限公司

运动学院-给热爱运动的每个人 詹嘉敏

人生一湖茶 大方众智创意广告（珠海）有限公司

比好更好 华为终端有限公司、因赛集团

保利云上·田园大叔的夏天 广州金燕达观文化传播有限公司

龙湖重庆时代天街“享受欢聚的乐园”C4D设计 深圳颂扬创意管理有限公司

济南万科x济南地铁首张城市地铁联名卡 睿意高攀文化创意（集团）有限公司

快手老铁节品牌联合海报 青岛深度传媒有限公司

明日明月IP形象系列设计 三明学院

华为花粉俱乐部吉祥物花士奇 正邦创意（北京）品牌科技股份有限公司





三、优秀卡通广告类





元宵 杭州蒸汽工场文化创意有限公司

保护野生动物 老包设计

《和谐共存》系列 广东黄与莫创意设计有限公司

京东超市宠物趴视频 京东零售

坚持合作共赢 首都机场广告有限公司（黑龙江）分公司

胡姬花古法花生油《古法六艺篇》广告片 广州市智在广告有限公司

学习强国插画海报设计 安徽大学

守护 武汉纺织大学

时间与亲情 杜茂辉，张怡歆

2019 TGA腾讯电竞运动会冬季总决赛 城市交接海报 因赛集团

AcFun七月新番推广《这个夏天住A站》海报 青岛深度传媒有限公司

拒绝高空抛物做文明好市民 北京广播电视台

喜极而泣系列-大象篇、鳄鱼篇 潍坊市公共交通总公司广告分公司

化腐朽为“神奇” 湖北联投传媒广告有限公司、石盼

知礼仪 吉林师范大学新闻与传播学院

三八妇女节海报 上海金恪企业管理咨询有限公司北京分公司

赤道相会 姚佳悦

“南南”的故事 江西泰豪动漫职业学院

戏宝梦娃 抚州文化广电新闻出版旅游局、青岛领客文化传播有限公司

购物从未停止 剁手现在开始——咪咕商城 咪咕动漫有限公司

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