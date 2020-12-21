童话故事中的奇幻之旅，Q posket WONDERLAND成都来福士举办

12月18日，成都来福士携手日本万代南梦宫集团举办Q posket WONDERLAND商场展，由此拉开“梦游童话镇”圣诞系列庆典的序幕，活动时间持续到2021年2月28日，期间还将结合节日特色，推出不同主题的限定活动，掀起冬日狂欢新热潮，为顾客们开启一场置身于童话故事中的奇幻之旅。

本次Q posket WONDERLAND主会场落地于成都来福士广场B1巫峡中庭，大型梦幻小屋就此建成，纯白无瑕的主调搭配色彩斑斓的大型纸花，并汇集了迪士尼公主系列、哈利波特系列等可爱手办，将“梦幻”与“奇幻”相结合，激活人们心中对于美好故事的向往，瞬间成为了今冬成都“打卡圣地”的不二之选。

除了主会场之外，来福士广场外草坪区还搭建了户外分会场。主题风格延伸了主会场的奇幻氛围，同样使用了大型纸花装饰，来到现场仿佛穿梭于奇幻森林之中。旁边还有由来福士搭建的圣诞节美陈装置，宛如圣诞树般的城堡耸立在这片森林中，2米高的大型梦幻水晶球反射出绚丽的光芒，两位迪士尼公主“艾莎”和“安娜”以甜美可爱的手办形象在此迎接到场的顾客。

此外，来福士广场内还设有其他装置艺术供消费者互动打卡。如巨型的童话故事书，搭配特别定制的场景，充分融合节日氛围，不论是朋友、家人还是情侣都可以前来此处合影，给大家留下一段深刻的冬日美好记忆。

快乐加码！热血动漫来袭，开启年末狂欢盛典

同一时间，于成都来福士广场举办的另一场活动BANPRESTO CITYTOUR主题城市巡展也如期而至，时间同样持续到2021年2月28日。活动主打日本热血动漫系列手办展示，包括日本国民级动漫《龙珠》、《航海王》、《火影忍者》，以及近年迅速登顶人气榜的后起之秀《鬼灭之刃》。还有其他几大深受欢迎的二次元IP形象同时汇集来福士，将动漫中感人的羁绊和刺激的冒险故事带到我们所在的三次元世界，让大家在这里寻找到属于自己内心深处的美好。

如果你是《龙珠》的粉丝，在活动期间有机会购买到BANPRESTO品牌带来的会场限定商品。第一档将在12月31日下午2点开始限量发售，先到先得，售完即止，有兴趣的顾客可以前来购买。

伴随着成都来福士圣诞季的开启，一个属于广大顾客的年末狂欢节也随之拉开序幕，梦幻的场景打造和精心策划的互动活动将浓烈的节日氛围衬托的淋漓尽致，使得这个冬天变得格外具有意义。愿每一位消费者都能在这里找到属于自己内心的那份美好，与亲朋好友平安快乐度过这个特别的时光！

