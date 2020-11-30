巨型虚拟偶像空降成都！《偶像梦幻祭2》全新诠释3D Live音乐手游

11月27日，乐元素出品的沉浸式偶像3D Live手游《偶像梦幻祭2》全平台公测上线！而在公测当天，在成都太古里街头的裸眼3D大屏上，惊现了《偶像梦幻祭2》中的高人气小偶像明星昴流。小偶像现场耍帅卖萌，引来无数游客围观拍照，盛况空前！下面就来一起看看当高科技视觉技术遇上虚拟偶像，会擦出怎样的火花吧！

巨型虚拟偶像空降成都 带来绝妙视觉盛宴

11月27日，很多路过成都太古里街头的游客都看到了这样的一幕：在成都太古里对面春熙路银石广场旁楼顶上，一位帅气的二次元小哥哥出现在了成都太古里街头的裸眼3D屏上，各种耍帅卖萌。小哥哥追逐着闪光的红宝石，裸眼3D效果下红宝石和手都飞出了屏幕，生动形象。为了抓到红宝石，小哥哥在助跑后猛的一下将脸撞在了大屏幕上，让人忍俊不禁。

这个二次元小哥哥，就是《偶像梦幻祭2》中的主角之一明星昴流。裸眼3D大屏在楼顶占据了约半面外墙，总面积达888平方米，屏幕高度就有7.168米！小偶像的脸庞出现在超大的3D屏幕上，可以满满地占据屏幕。有路过的粉丝计算了一下，按照比例，小偶像的身高有将近四五十米，实在是非常壮观！

路过该处的行人，不少都停下了脚步抬头仰望，还有人赶紧掏出手机录视频，不少人感叹道，“太可爱了”、“裸眼3D也太神奇了”。

裸眼3D的背后 《偶像梦幻祭2》火出圈了

在各大社交平台上，#巨型虚拟偶像空降成都# 相关的话题也受到了广泛关注，微博阅读量高达9674万，讨论达到3.6万！无数见证了小偶像可爱一幕的观众们纷纷发布微博打卡，并且对裸眼3D的小偶像给出了极高的评价，大家纷纷表示：“明星昴流太可爱了！”“3D效果太震撼了！”

同时在抖音也是获得了四川观察账号的关注，截至发稿时间，已经获得了7.2万的点赞，路人视角拍摄的视频也是获得了79.4万的点赞！

在#巨型虚拟偶像空降成都#相关话题大火的同时，《偶像梦幻祭2》这个名字也被更多的人所熟知。

《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，其是基于偶像梦幻祭IP世界观下的重磅续作。偶像梦幻祭系列的热度一直居高不下，游戏中的男子虚拟偶像团体十分受欢迎。优雅骑士风组合Knights、狂野又孤高的背德组合Undead、热血又元气的流星队……这些小偶像们都拥有一批狂热粉丝！

除了这次出现在成都太古里裸眼3D屏上的角色“明星昴流”，在游戏中共49位风格各异的美少年组成14个高颜值组合，可以满足不同玩家需求。

《偶像梦幻祭2》是偶像梦幻祭IP的重磅续作，并于11月27日正式公测！匠心独运的3D音乐画面，名家剧作的精彩游戏剧情，超豪华声优阵容演绎，近距离感受偶像的点点滴滴，充分的全方位展示“偶像们的一切”，带来与众不同的沉浸式体验！

如果你也被太古里街头3D虚拟偶像的可爱所吸引，不如来尝试下《偶像梦幻祭2》吧！相信49位风格各异的美少年，将会为你带来一段有趣又有爱的偶像之旅！

【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台公测！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

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