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《寻药》摘得金海豚金奖 完美世界漫画再创佳绩

业内 狼小狼 2020年12月01日 10:11

  • 　2020年11月，在第十三届厦门国际动漫节金海豚奖评选活动中，完美世界漫画出品的疫情主题作品《寻药》，从来自全球的近3000部参赛作品中脱颖而出，荣获【最佳剧情漫画金奖】。同时，《百诡谈·应许之地》《百诡谈·如果我明天将要死去》《回响》《重聚》四部作品也成功入围最佳剧情漫画奖。



    • 《寻药》摘得金海豚金奖 完美世界漫画再创佳绩 业内 第1张

    《寻药》摘得金海豚金奖 完美世界漫画再创佳绩 业内 第2张

  • 　　《寻药》描绘了2020年1月27日，武汉“封城”后的第四天，一名药物用尽的哮喘病人被迫踏上寻药之路的故事。时值物资紧缺、交通停运，徒步前行的他半路突发哮喘，濒临绝境却又绝处逢生……这段非同寻常的经历，让他看到了艰苦时期坚守岗位的医务工作者、志愿者司机和快递小哥们，看到了团结乐观的武汉人民，也看到了战胜疫情的希望。



    • 《寻药》摘得金海豚金奖 完美世界漫画再创佳绩 业内 第3张

  • 　　自2020年初新冠疫情爆发以来，全国人民众志成城齐心抗疫，无论是尽力抑制病毒扩散，还是努力维系老百姓们的日常生活，各行各业的人们都在用自己的方式与这场全球性灾难作斗争。为此，完美世界漫画负责人提议创作一系列抗疫主题的短篇漫画，让漫画从业者用自己擅长的方式为抗击疫情出一份力，以剧情漫画的形式记录并致敬在武汉“封城”期间，所有为抗疫做出巨大贡献的“逆行者”们。经过数轮的剧本创作、精心筛选，以及数周的匠心绘制、反复打磨，《寻药》《回响》《重聚》几部抗疫主题作品应运而生。最终，由GSR主笔、白水编剧的《寻药》一举摘得金海豚最佳剧情漫画奖的桂冠。



  • 　　金海豚奖动漫作品大赛是由政府、业界、学界支持的中国动漫界极具权威、影响面甚广的赛事之一，自2008年第一届大赛举办以来，一直备受境内外动漫行业人士的关注。十三年来，金海豚始终坚持专业化的评审标准和公平、公开、公正的“三公”原则，其专业化、国际化及产业化水平逐年提升，已成为中国动漫产业发展的重要风向标。本届大赛共征集到来自43个国家和地区的2916部作品，由24位境内外行业大咖组成评审委员会，经过重重筛选，最终仅有30部优秀漫画作品金榜题名，其奖项含金量不言而喻。



  • 　　值得一提的是，在《寻药》这部作品摘得金海豚金奖的同时，完美世界漫画也在CACC第17届中国动漫金龙奖评选活动中，荣获“最具实力组织单位奖”。这两项荣誉既是业内专家对漫画编剧、主笔积极创作的肯定，也是业界对完美世界漫画整个团队出色表现的认可。



    • 《寻药》摘得金海豚金奖 完美世界漫画再创佳绩 业内 第4张

  • 　　细数过往，这已经不是完美世界漫画第一次获得奖项了——早在2019年，水墨古风漫画《洞仙歌》、悬疑短篇漫画《百诡谈·爱之名》就入选了金海豚动漫作品大赛决赛；搞笑冒险长篇漫画《吾猫当仙》斩获2019国风论坛国风漫画期待奖之余，也入选了金海豚动漫作品大赛决赛。每一张证书、每一尊奖杯的背后，都凝聚着整个漫画团队的辛勤付出。 



    • 《寻药》摘得金海豚金奖 完美世界漫画再创佳绩 业内 第5张

  • 　　希望今后能看到更多漫画从业者秉承匠心，为读者打造更多优秀作品，为国漫复兴的道路添砖加瓦！

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