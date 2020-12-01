《寻药》摘得金海豚金奖 完美世界漫画再创佳绩

《寻药》描绘了2020年1月27日，武汉“封城”后的第四天，一名药物用尽的哮喘病人被迫踏上寻药之路的故事。时值物资紧缺、交通停运，徒步前行的他半路突发哮喘，濒临绝境却又绝处逢生……这段非同寻常的经历，让他看到了艰苦时期坚守岗位的医务工作者、志愿者司机和快递小哥们，看到了团结乐观的武汉人民，也看到了战胜疫情的希望。

自2020年初新冠疫情爆发以来，全国人民众志成城齐心抗疫，无论是尽力抑制病毒扩散，还是努力维系老百姓们的日常生活，各行各业的人们都在用自己的方式与这场全球性灾难作斗争。为此，完美世界漫画负责人提议创作一系列抗疫主题的短篇漫画，让漫画从业者用自己擅长的方式为抗击疫情出一份力，以剧情漫画的形式记录并致敬在武汉“封城”期间，所有为抗疫做出巨大贡献的“逆行者”们。经过数轮的剧本创作、精心筛选，以及数周的匠心绘制、反复打磨，《寻药》《回响》《重聚》几部抗疫主题作品应运而生。最终，由GSR主笔、白水编剧的《寻药》一举摘得金海豚最佳剧情漫画奖的桂冠。

值得一提的是，在《寻药》这部作品摘得金海豚金奖的同时，完美世界漫画也在CACC第17届中国动漫金龙奖评选活动中，荣获“最具实力组织单位奖”。这两项荣誉既是业内专家对漫画编剧、主笔积极创作的肯定，也是业界对完美世界漫画整个团队出色表现的认可。