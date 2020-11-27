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乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！

业内 狼小狼 2020年11月27日 16:31

近日，乐华娱乐ＣＥＯ杜华在社交媒体披露了乐华年度最新企划，将会打造一个虚拟偶像女团，并放出了预告视频。预告视频放出后，引起了大家的广泛讨论，而五位虚拟偶像成员人设究竟如何也成为了大家关注的焦点。

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第1张

随着关注增加，Ａ－ＳＯＵＬ官方账号也终于对五位成员以及人设背景进行了揭秘，五位成员分别是由乃琳（ＥＩＬＥＥＮ）、嘉然（ＤＩＡＮＡ）、向晚（ＡＶＡ）、贝拉（ＢＥＬＬＡ）、珈乐（ＣＡＲＯＬ），在设定中来自“未来学园”，作为女大学生的她们不仅性格各异，还各自都拥有自己擅长的特殊技能，因为想要成为偶像的梦想而在Ａ－ＳＯＵＬ相遇，她们究竟都有着怎样的故事呢？

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第2张

根据目前Ａ－ＳＯＵＬ官方账号放出的人设信息，可以猜测作为Ｖ圈大佬神乐七奈干女儿的嘉然，是一个“吃货”小可爱，并且正在努力学习日语，是一个日系元气少女。

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第3张

一头短发看起来是走帅气风格的伽乐，官方定义是Ａ－ＳＯＵＬ团内的大ＶＯＣＡＬ，但是斗胆猜测小姐姐未来也许会成为团内“反差萌”代表。

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第4张

被誉为“游戏少女”的向晚，双马尾活泼可爱，带着一点坏坏的笑容，“小恶魔”感十足，在ＭＶ中也是作为Ｃ位拥有了超多单人镜头，也许这就是Ａ－ＳＯＵＬ未来的ＡＣＥ担当呢？

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第5张

热爱跳舞的贝拉，看起来是个非常努力的女生，觉得努力才能成为闪耀的偶像，相信是团里不可小觑的舞蹈担当。

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第6张

还有最后与大家见面的乃琳，白色的长发配上性感长裙，是Ａ－ＳＯＵＬ里的冷艳性感担当，从官宣的文案也能看出来，这样成熟御姐风的大姐姐，未来也许会成为一个优秀的“芳心纵火犯”。

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第7张

目前作为乐华首个虚拟偶像女团的Ａ－ＳＯＵＬ所有成员都已经与大家见面，这一次的乐华年度企划一经公布就引起了大家的关注，到目前为止抖音＃乐华新女团＃的相关ＴＡＧ已经有６７４．５万次播放，而在微博上相关话题也已经有了７７７万的阅读，可见大家对于Ａ－ＳＯＵＬ充满了关注。

乐华娱乐新女团A-SOUL成员披露，总有一款你的菜！ 业内 第8张

相信背靠乐华娱乐的造星资源，加上优质的虚拟偶像技术，Ａ－ＳＯＵＬ未来一定能在国内的虚拟偶像市场开启一片新的天地，希望官方也可以尽快披露关于Ａ－ＳＯＵＬ的下一步动作与作品，让大家可以感受到五位女孩子更多的魅力。

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