动漫走向如何？ 全年行业大总结！来这一次就全明白了！

11月11日-11月13日，由厦门市人民政府主办的2020年第十三届厦门国际动漫节将在厦门集美湖豪生酒店拉开序幕。作为厦门国际动漫节的重头戏，“金海豚奖”动漫作品大赛获奖结果将于11月12日揭晓，今年主办方特别邀请大赛入围作品的创作者访厦，来自产业界、学界的专家学者及动漫创作者将齐聚一堂，共同见证“金海豚奖”诞生。



动漫游戏商务大会是厦门国际动漫节着重打造的面向产业端的重要活动品牌，旨在通过产业论坛、项目对接、项目签约、“一对一”对洽、自由交流等形式，聚合、优化产业资源，打造专业高效的产业合作、交流平台，营造产业氛围，助力产业发展。



本届商务大会主要围绕动漫游戏原创内容，携手头部平台、资本、发行、授权、制片等，就出版发行、IP授权、文旅融合、项目孵化、创投、产业变现等主题搭建交流对接平台，主要活动包括“金海豚奖”作品大赛颁奖仪式、动漫节产业项目签约、“金海豚之夜”交流会、聚焦厦门·动画赏片会、动画电影论坛、“金海豚”游戏开发大赛作品赏析对接会暨颁奖仪式、游戏产业研讨论坛等。





由中国音像与数字出版协会及厦门市人民政府联合主办的“融合与发展·中国动漫产业年会2020”也将同期举办。本届中国动漫产业年会以“融合与发展”为主题，旨在通过业界的交流与沟通，促进中国动漫产业更规范、更科学、更全面地发展，引领行业创新变革，创造中国动漫行业的新未来。



本届大会由中国音像与数字出版协会动漫工作委员会成立大会暨首届会员代表大会、动漫产业课题研讨会、动漫产业专业论坛三大板块构成。其中动漫产业专业论坛分为“中国动漫产业融合发展”论坛、“动漫+文旅”发展新动力论坛及动漫IP衍生授权经验分享会三大分论坛，聚焦动漫产业融合、出版发行、文旅合作、衍生授权等产业热门议题，同时安排了交流环节，为各个企业、平台建立连接，互通有无，促进更多合作机会。参会嘉宾可在活动现场与动漫行业专家深度沟通交流。



欢迎大家报名参会，齐聚厦门，与行业嘉宾共话动漫行业发展！

附1：日程表





附2：分享嘉宾长图



附3：参会报名二维码





