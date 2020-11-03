STEAM久违的2D动作游戏《玛吉雅X》

虽然许多开发商都豪气地喊着他们的游戏是仅次于《奥丁领域》和《龙之王冠》的" Wellmade 2D横卷动作游戏"，但遗憾的是他们大部分都无声无息地消失了。 实际上，在STEAM上搜索"ACTION"的话，几乎找不到制作精细的横轴滚动作游戏。因此，要制作出2D横轴动作游戏绝非易事。

因此，在STEAM中突然登场的2D传统动作游戏《玛吉雅X》确实令人惊艳。连续用命令攻击进行空中连击的话，不由得让人感叹"对啊，这就是动作戏！" 在上勾拳、下劈、快立、冲刺等一般动作游戏中很难看到的多样动作也完美呈现，手感相当地好。每个角色都有不同的技能、任务和故事，因此培养不同角色就会有不同的乐趣。

小时候在游戏厅里玩的日本古典动作游戏总让人想起童话式画面，玩着玩着就觉得心灵得到了抚慰。从开发商试着维持角色原稿和游戏中角色的实际比例，且动画也自然地运用这一点来看，可以看出开发商的自信。在背景上，开发商最大限度地使用了3D技术，真实呈现原稿的感觉，同时也展现了3D的深度。

配音员的部分，只要听到声音就能知其人，日韩两国最优秀配音员的登场也是值得关注的一点。从韩日两国动画知名配音员献声这一点来看，可以看出开发公司一丝不苟的匠人精神。

《玛吉雅X》相关信息可于至下列网站确认。

https://store.steampowered.com/app/1427680/Magia_X/

https://www.magiax.com/

