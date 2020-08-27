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从童年玩伴到少女偶像，80万人见证虚拟偶像花小楼直播“变身”爆红

业内 狼小狼 2020年08月27日 10:33

　　日前，《迷你世界》虚拟偶像花小楼全新升级了形象设计，从一个三头身的童年玩伴，到现在的六头身的美少女，升级的不只是形象，更是很多人与共同玩伴一起成长的过程。

从童年玩伴到少女偶像，80万人见证虚拟偶像花小楼直播“变身”爆红 业内 第1张从童年玩伴到少女偶像，80万人见证虚拟偶像花小楼直播“变身”爆红 业内 第2张

　　“花小楼”最初是沙盒游戏《迷你世界》的皮肤，后来成为了《花语程行》系列短片的女主角，诞生之初以方头方脑“萌萌哒”的童年玩伴形象出道，一年半的时间内全网疯狂吸粉1000万。

　　就像陪伴了一代孩子的小雪变成了佟年，杨紫还是那个杨紫，只是从一个童年偶像成长为一代新女神。新形象的花小楼颜值爆表，但仍是那个勤奋努力又“呆萌”可爱的小女孩。

　　新形象一经推出，不仅受到老粉丝们的追捧，更赢得了一众新粉丝的喜爱加持，频频霸榜各类视频直播平台。海报形象推出时即收获了6700万应援棒，8月21日直播当天热度值超83.7万，为抖音当天直播实时热榜第三名;直播当天的总评论量超过230万条。

从童年玩伴到少女偶像，80万人见证虚拟偶像花小楼直播“变身”爆红 业内 第3张

　　很多粉丝都是从《花语程行》第一期开始追花小楼，粉丝们见证了小楼的变化，同时自己也在小楼的陪伴下逐渐成长，就像孩童时的玩伴，长大了就变成了“发小”。

　　对于花小楼变化的原因，粉丝们也纷纷给出了自己的猜测。

从童年玩伴到少女偶像，80万人见证虚拟偶像花小楼直播“变身”爆红 业内 第4张

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从童年玩伴到少女偶像，80万人见证虚拟偶像花小楼直播“变身”爆红 业内 第8张

　　动漫中的花小楼善良、勤奋，又有一点小女孩的呆萌，十分依赖哥哥程锦衣。而新形象中的花小楼虽然初心仍未改变，但多了几分少女的勇敢、开朗和大方。

　　直播中，花小楼不仅和粉丝们频繁互动，还奉献了5支歌曲，《谈恋爱》、《园游会》、《酒家》《笑看》、《爷爷的花园》，有老歌有新曲，有孩童天真，也有少女风情，风格多变，难怪粉丝们纷纷感叹：“我们的小楼真是长大了。”

　　快快长大、学习技能、实现梦想，这也正是现实中花小楼粉丝们正在经历或即将经历的生活。面对未来，“花小楼”的顺利成长也寄托着粉丝们对美好未来的期待。有勇敢闯荡的花小楼陪伴，粉丝们的成长也将不再孤单;更有粉丝直接将其与“初音”相提并论，希望她成为国内具备代表性的虚拟偶像。 花小楼的路还很长，未来如何发展谁也无法断言;但承载着沙盒IP出圈希望和粉丝殷殷期盼的她常有爱傍身，必无惧风浪。

从童年玩伴到少女偶像，80万人见证虚拟偶像花小楼直播“变身”爆红 业内 第9张

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