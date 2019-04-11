新玩法|不管你在哪儿，都能和我们一起点亮动漫节

中国国际动漫节在杭州举办。



这一年，来杭参会的世界动漫学会创始人波尔多•多文考文维奇给出杭州诗一般的评价：“最富创意的事业，落户在世界上最美丽的地方！”





从此，中国国际动漫节与杭州结缘，并永久落户杭州。而杭州，也伴随中国动漫产业的腾飞，依托中国国际动漫节为平台，培育动漫企业，孵化动漫赛事，营造产业氛围，打造“动漫之都”。



动漫的盛会





谈起动漫 想到杭州







杭州被誉为中国动漫的摇篮，丰子恺、华君武、叶浅予、张乐平等耳熟能详的老一辈漫画家，都是从杭州出发，走向全国，影响深远。

2003年，以中南卡通为代表的一批动漫企业在杭州成立，新时代的动漫种子开始在此萌芽。







2005年的首届中国国际动漫节，12万人首次感受了动漫的欢乐氛围，而这一数字逐年翻新，据统计，连续十四届的动漫节共吸引了世界各地超过85个国家和地区的1620余万人参与，真正成为了一场世界性的动漫盛会。

往届金猴奖颁奖典礼





动漫节新闻发布会上的外籍参展商 Viktoria（俄罗斯）摄





我们希望：就像人们提起戛纳电影节，就想到尼斯一样，有一天，人们谈起国际动漫节，就会想到美丽的杭州。







杭漫出海 遍及五洲





十五年来，中国国际动漫节每年组织杭州动漫游戏企业参加国际展会、参与国际交流，远赴法国戛纳电视节、法国昂西动画节、美国圣迭戈动漫节、英国CMC儿童媒体峰会、美国E3游戏展、加拿大渥太华国际动画节、匈牙利凯奇凯梅特动画节等世界知名动漫游戏展会，足迹遍布世界五大洲，超过18个国家和地区。

动漫节参展2018捷克ANIFILM国际动画电影节

动漫节参展2018法国安古莱姆国际漫画节

2018加拿大渥太华国际动画节上，手拿动漫节纪念品的当地学生





以中南卡通、电魂网络、博采传媒、玄机科技、天雷动漫、翻翻文化、蒸汽工场等为代表的杭州动漫游戏企业逐步走向世界，作品远销93个国家和地区，有不少企业还在海外开设了分公司。

2018戛纳秋季电视节上，中南卡通展位洽谈

2018戛纳秋季电视节上，博采传媒与合作伙伴





杭州动漫不仅企业走出去，作品走出去，而且这些年来也有越来越多的优秀人才走出去。杭产动漫《大世界》、《白鸟谷》入围奥斯卡，中国美院教授刘健、杜海滨还成为奥斯卡评委，博采传媒创始人李炼受邀成为墨西哥国际电影节（FICG）首位亚洲动画评委。

不仅《大世界》入围奥斯卡，刘健本人也被聘为奥斯卡评委





多年以前，电影界前辈夏衍曾说：新中国电影真正走向国际，是从动画片开始的。



而杭州，以动漫为载体，让世界听到中国的声音。











国际动漫，美丽杭州。





中国国际动漫节为杭州打开了通往世界的一扇门，十五年来，美国迪士尼、英国BBC、法国达高、日本集英社等世界著名的动漫影视企业都来此设展。





美国《功夫熊猫》的导演马克•奥斯本，美国《阿凡达》主创团队，新西兰维塔工作室，芬兰“愤怒的小鸟”工作室，日本漫画家天野喜孝，日本漫画家藤岛康介……一个个业界鼎鼎大名的名家来此共论动漫。



《功夫熊猫1》《小王子》导演马克·奥斯本在动漫节发表主题演讲

《至爱梵高》的首席动画师多米妮卡·霍夫曼和卢卡什·戈登在动漫节现场作画







据统计，自2015年第十一届动漫节开始，连续五年都有当年度的奥斯卡获奖团队参与动漫高峰论坛。



数次摘得奥斯卡最佳动画片奖的美国莱卡动画动作室的美术指导尼尔森•罗瑞，奥斯卡最佳动画片《怪物史瑞克》的史瑞克形象设计师许诚毅，奥斯卡最佳动画长片《疯狂动物城》制片人安德鲁•米尔斯坦，奥斯卡最佳动画长片《寻梦环游记》导演、皮克斯动画工作室企划副总裁李·昂克里奇……



史瑞克形象设计师、《捉妖记》导演许诚毅在动漫节论坛上作画



《寻梦环游记》导演李·昂克里奇在动漫节高峰论坛上演讲

奥斯卡最佳动画长片《疯狂动物城》制片人安德鲁•米尔斯坦在动漫节论坛上演讲







在动漫节，你能与最顶尖、最前沿的国际动漫面对面。



点亮动漫 点亮世界







动漫，是跨越国界的世界语言。



如今，越来越多的世界爱好者也能够参与中国国际动漫节的盛会。





动漫节iABC商务大会每年吸引来自世界各地的数千名中外买家卖家参与，连续两年举办的戛纳电视节中国专场也成为又一个令业界瞩目的专业盛会。



第二届戛纳电视节中国专场活动现场

《小猪佩奇》公司在iABC现场发布





中国COSPLAY超级盛典、“天眼杯”国际少儿漫画大赛都有了国际分赛区，国外的优秀动漫作品也能参与“中国国际动漫节优秀作品评析”……

国外选手在表演《玩具总动员》葛亚琪 摄







国际动画节杭州峰会与世界上二十多个重要展会建立了联系，两年一次在杭州共商世界漫事。





往届峰会现场





每年最让游客和市民朋友期待的彩车巡游也越来越国际范儿。



往届彩车巡游漫威主题彩车



彩车巡游的国际面孔







动漫节有了越来越多的自发志愿者，不论是与动漫节共成长的赴海外求学的杭州学子，还是来华学习生活的外籍友人，或是参加过动漫节的中外嘉宾，甚至是离开故土的华人超市老板，都成为了动漫节海外宣传民间大使。





成为动漫节海外民间宣传大使的在杭留学生 朱丹阳 摄





点亮中国国际动漫节，也让中国动漫点亮世界。



无论你身处何处，动一动手指，为15岁的中国国际动漫节送上祝福，也点亮那些与动漫有关的美好日子……