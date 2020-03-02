动画《科学超电磁炮T》将在3月播出两集特别节目替代动画

周六（2月29日)，TV版动画《科学超电磁炮》第三季《科学超电磁炮T》在其官方网站宣布，动画将在3月6日、13日播出两集特别节目以替代两话新动画。动画没有解释为什么要这么做。



2月17日，TV版动画《科学超电磁炮T》在其官方推特宣布，受新型冠状病毒肺炎的影响，动画第七话将延期播出，原定时间将重播第六话。上周五（2月28日），动画播出了第七话。



动画已经于1月10日起播出。本周五（2月28日）将播出动画第七话。动画第七话原计划在上周五播出，但由于新型冠状病毒肺炎的影响，上周五重播了第六话，第七话延迟到本周五播出。



动画本宣传片





动画主要制作人员如下：



原作：镰池和馬＋冬川基

角色原案：はいむらきよたか

监督：長井龍雪

系列构成：ヤスカワショウゴ

动画角色设计：田中雄一

美术监督：泉健太郎

色彩设计：安藤智美

摄影监督：福世晋吾

编辑：西山茂（REAL-T）

音响监督：明田川仁

音乐：井内舞子

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



御坂美琴 cv 佐藤利奈

白井黑子 cv 新井里美

初春饰利 cv 丰崎爱生

佐天泪子 cv 伊藤加奈恵

食蜂操祈 cv 浅仓杏美

上条当麻 cv 阿部敦

御坂妹 cv 佐佐木望

婚后光子 cv 寿美菜子

湾内绢保 cv 户松遥

泡浮万彬 cv 南条爱乃

削板军霸 cv 河西健吾

警策看取 cv 富田美忧

云川芹亚 cv 藤井雪代

帆风润子 cv 津田美波

多莉 cv 小原好美



《科学的超电磁炮》是镰池和马所著的轻小说《魔法禁书目录》的外传漫画，由冬川基作画。漫画的主角为原作中的人气角色御坂美琴，而原作主角上条当麻则是此作的男配角。漫画版在《月刊漫画电击大王》2007年4月号开始连载，目前仍在连载中。动画版第一季于2010年3月在日本播映完毕，第二季《某科学的超电磁炮S》于2013年4月开始首播于日本。





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