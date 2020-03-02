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《食戟之灵》第5季主视觉图&播出信息公开

资讯 十月轻舞 2020年03月02日 10:10


　　根据日本漫画家附田祐斗原作、佐伯俊作画的漫画《食戟之灵》改编的动画第5季《食戟之灵 豪之皿》播出时间确定为4月10日，在TOKYO MX、BS11、AbemaTV顺次播出。新视觉图公开。

 《食戟之灵》第5季主视觉图&播出信息公开 资讯 第1张

　　《食戟之灵》第一季于2015年4月至9月播出，第二季《食戟之灵：贰之皿》于2016年7月至9月播出，第三季《食戟之灵 餐之皿》上半段于2017年10月至12月播出，下半段《远月列车篇》于2018年4月播出。第四季于2019年10月至12月播出。

 《食戟之灵》第5季主视觉图&播出信息公开 资讯 第2张

　　附田祐斗原作、佐伯俊作画、煮食研究家森崎友纪协力的日本漫画作品《食戟之灵（日语：食戟のソーマ）》于2012年起在集英社杂志《周刊少年Jump》上连载。漫画在今年6月完结。漫画从6月27日起会以《食戟之灵 Le dessert》为名在集英社杂志《Jump Giga》上再连载三话。漫画单行本第36卷既最终卷在2019年10月4日发售。

 《食戟之灵》第5季主视觉图&播出信息公开 资讯 第3张

剧情简介

 

　　该作以位于日本东京都内的名门料理学校“远月学园”为舞台。讲述一个小镇上的定食屋主人的儿子“幸平创真”为主人公活跃描写的料理美食类漫画。幸平创真，以料理人的父亲为目标，每天持续磨练自己的厨艺。但是某一天，父亲却要他进入厨艺学校“远月学园”就读。创真的未来会如何呢？

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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