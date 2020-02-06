《小书痴的下克上》第二季新角色登场视觉图公开 4月4日开播





TV动画《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！》第2部新视觉图公开。

视觉图中第一季的主要角色外，将在第二部中登场的新角色一同登场。动画第二季将于4月4日起在ABC电视台开播，此外TOKYO MX、WOWOW将于4月8日开播、BS富士将于4月9日开播。动画第一季于2019年10月播出。

原作《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！》连载于在线网站“小説家になろう”，单行本发售中，2018年、2019年连续两年单行本发售小说部门排名第一。

故事简介

从小就是个超级书痴的女大学生丽乃，爱书爱到希望在书堆里死去。该说是“梦想成真”吗？好不容易应徵上图书馆工作的她，没想到却在地震时被掉落的书给活埋……

当她再度醒过来，发现自己竟然转生到了陌生的异世界，变成名叫梅茵的五岁小女孩，不但生在贫穷的士兵家，而且还体弱多病，但最让她难以接受的是，这个世界完全找不到任何书店或图书馆，就算想看书，也是一般平民根本买不起的天价！

于是梅茵下定决心：“既然买不到书，那我就自己动手做！”凭藉著对书的满腔热情，目标是成为图书管理员。为了在异世界也能过著被书环绕的美好生活，就从做书开始努力吧！

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