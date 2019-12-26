CLAMP画业30周年特别网站「CLAMP FANS」开放





日本著名漫画组合CLAMP画业30周年特别网站「CLAMP FANS」于日本时间今日12月26日11时开放。《魔卡少女樱 透明卡牌篇》最新一话先于漫画杂志《なかよし》2020年2月号公开，6国语言配音。

CLAMP与1989年在漫画杂志《サウス》上刊载了漫画《圣传》商业出道，至今迎来了30周年。CLAMP的代表作有《圣传》《东京巴比伦》《魔法骑士》《魔卡少女樱》《四月一日灵异事件簿》《TSUBASA 翼》等。《魔卡少女樱 透明卡牌篇》的最新话同时提供日语、英语、简体中文、法语、西班牙语、葡萄牙语版。漫画提前公开也是讲谈社应对盗版的策略之一，今后的新话也将早于每月《なかよし》两日公开。

读者对CLAMP的评论褒贬不一，的确它的作品，尤其是到了后期越来越商业化，有人说CLAMP=商业卖点，这是不无道理的。但是，它也毕竟在少女漫画的历史上，留下了绚丽的一笔，无论是否喜欢过CLAMP，那几个关西女子给女孩子们带来过新鲜，带来过绮丽的幻想，这点是不可否认的。（南方网动漫频道 评）

撇开CLAMP经营自己的手法不提，在画技上，CLAMP也成功地自主一派。她们的作品，被读者冠上“后美形主义”的称号。所谓后美形主义，意相对于传统少女漫画的分野，有一项就在于“画面的感觉”上。画面人物的美比故事来的重要，这就是“美形主义”。但传统的美形主义往往求美过甚而忽略人体比例的真实性。CLAMP的作品集众美形主义特性于一身，却能以高超稳健完稿手法消弥了前人在肢体或线条上常犯的错误，并且将20世纪90年代中性漫画盛行的最新网点技巧引进少女漫画中，撷取网点拟十真的光影特性，将天空、云彩、瀑布、波涛刻画的惟妙惟肖，并尝试结合电影《异形》的背景造型创造出吊诡的气氛。像这一类追求完美的华丽美形，称之为“后美形主义”。（新浪游戏 评）

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