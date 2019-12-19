动画《座敷童子塌塌米酱》公布6名新声优

周三（12月18日），由漫画家押切莲介一人担任监督、脚本、角色原案的动画《座敷童子塌塌米酱（日语：ざしきわらしのタタミちゃん）》在众筹网站Makuake上的页面公布了佐藤惠、上田燿司、藤原启治等6名新声优，具体如下：





ぽんぽこ丸：CV.上田燿司

カラオケ店 店長：CV.藤原啓治

イナノガワさん：CV.BBゴロー

霊（遠藤正子）：CV.佐藤 恵

お菊：CV.香坂さき

カラオケ店 店員：CV.大塚琴美



动画已经确定由音乐组合ORESAMA来演唱动画的主题曲。



音乐组合ORESAMA



这部动画是押切莲介的动画出道作。







动画主要声优如下：



タタミちゃん cv 井澤詩織

大家 cv 新井里美

くすぐり坊主 cv 杉田智和



这部动画的企划从两年前开始，目前已经完成了12话的剧本。动画由漫画家押切莲介一人担任监督、脚本、角色原案，由Zero-G负责制作。



这部动画是一个“痛快恐怖恶搞喜剧（痛快ホラーギャグコメディ）”动画。动画的主角是一个名叫タタミちゃん的毒舌妖怪。タタミちゃん同其他妖怪、幽灵一起居住在日本东京。除了要与其他世界的生物打交道外，タタミちゃん还得为了缴纳水电煤气等费用而找工作。





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