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世嘉注册《女神异闻录5》新商标

资讯 musquall 2019年12月18日 14:16

       12月3日，游戏开发商及发行商世嘉注册了logo商标“Persona 5 Strikers”。周二（12月17日），这一商标正式对外公布。

世嘉注册《女神异闻录5》新商标 资讯

       《女神异闻录5》系列的新作品《Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers》将于明年2月20日在日本发售，平台为PS4和NS。游戏由Atlus、KOEI Tecmo Games和Omega Force联合开发，世嘉发行，是一款动作角色扮演游戏。

       《Persona 5 Strikers》这一名称曾是《女神异闻录5》系列的新作品《Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers》宣传时使用的名称。之前也有消息称，《Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers》也可能在美国和欧洲发售，而《Persona 5 Strikers》则是游戏在美国和欧洲的名称。

      《女神异闻录5》是Atlus游戏《女神异闻录》系列的最新作。游戏于2016年发售。发售后，游戏大受好评。游戏也被改编成动画，动画由A-1 Picture制作。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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