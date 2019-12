世嘉注册《女神异闻录5》新商标

12月3日,游戏开发商及发行商世嘉注册了logo商标“Persona 5 Strikers”。周二(12月17日),这一商标正式对外公布。



《女神异闻录5》系列的新作品《Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers》将于明年2月20日在日本发售,平台为PS4和NS。游戏由Atlus、KOEI Tecmo Games和Omega Force联合开发,世嘉发行,是一款动作角色扮演游戏。



《Persona 5 Strikers》这一名称曾是《女神异闻录5》系列的新作品《Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers》宣传时使用的名称。之前也有消息称,《Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers》也可能在美国和欧洲发售,而《Persona 5 Strikers》则是游戏在美国和欧洲的名称。



《女神异闻录5》是Atlus游戏《女神异闻录》系列的最新作。游戏于2016年发售。发售后,游戏大受好评。游戏也被改编成动画,动画由A-1 Picture制作。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。